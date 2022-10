Si estás aquí es porque tienes un presupuesto de alrededor de 300 euros y quieres comprar el mejor teléfono de este año por ese precio. Pues bien, aquí te traemos una selección de móviles Android de diferentes marcas que puedes llevarte por menos de trescientos pavos y de que seguro te encantarán.

Los 5 mejores móviles que puedes comprar por menos de 300 € en 2022

Aunque no lo creas, por menos de 300 € puedes encontrar móviles con características prémium: pantallas AMOLED, compatibilidad 5G, cargas rápidas potentes y cámaras de lujo. A continuación, te presentamos cuáles son las mejores opciones que puedes encontrar en Amazon por este precio.

OnePlus Nord CE 2 5G

No cabe duda que el OnePlus Nord CE 2 5G es el móvil con mejor diseño que puedes comprar por menos de 300 euros en Amazon. Pero no te confundas, no solo se trata de un terminal con apariencia de lujo, también es un modelo muy potente tanto en rendimiento como en autonomía.

El OnePlus Nord CE 2 5G viene con una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas que ofrece una tasa de refresco 90 Hz y resolución Full HD+. Además, tiene bajo el capó el Dimensity 900 5G, un procesador de MediaTek que viene acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Y no te tendrás que preocupar por la autonomía de este smartphone. Realme ha equipado a este teléfono con una batería de 4500 mAh y carga rápida 65 W que restablece la batería de 1 % a 65 % en solo 15 minutos. ¿Lo mejor de todo? Que actualmente está en oferta y puedes llevártelo por tan solo 274 €.

Samsung Galaxy A23 5G

Samsung es el fabricante que más móviles vende en el mundo y no es para menos. Cada año la marca surcoreana lanza un modelo que se convierte en el terminal más vendido del año por su gran relación calidad – precio… ¿Cuál es el de este año? Pues el Samsung Galaxy A23 5G, un teléfono que combina lo último en conectividad con una poderosa batería.

El Samsung Galaxy A23 5G tiene un precio de 252 euros y luce una pantalla LCD de 6,6 pulgadas que ofrece resolución Full HD+. Pero esta no es la mejor característica de este móvil. En la tapa trasera tiene una cámara cuádruple (muy poco común en el mercado actual) que combina un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 5 MP y dos sensores (macro y de profundidad) de 2 MP.

En cuanto a rendimiento, Samsung siempre ha confiado este apartado de sus móviles de gama media a Qualcomm y esta no es la excepción. El Samsung Galaxy A23 5G tiene el procesador Snapdragon 695 de 6 nanómetros que da un rendimiento estupendo tanto al jugar como al realizar múltiples tareas. Y… ¿Su autonomía? Pues cuenta con una poderosa batería de 5000 mAh y soporta la tecnología de carga rápida de 25 W.

Realme 9

Si te gustan los diseños coloridos y atractivos, este Realme 9 4G de seguro te encantará. En su versión «Dorado duna» este móvil de gama media de la marca china se robará todas las miradas a donde lo lleves. Pero su estupenda y dorada tapa trasera no es lo único que te gustará de él.

En su cara frontal tiene una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas bastante rápida gracias a sus 90 Hz de frecuencia de actualización. Y… ¿Bajo el capó? Pues tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 680 con la gráfica Adreno 610 que te permite disfrutar de videojuegos con un rendimiento bastante aceptable.

Si te gusta la fotografía, este móvil no te defraudará. Su cámara principal es de 108 megapíxeles y la marca ha añadido nuevas tecnologías de procesamiento de imágenes que mejoran las fotos en entornos de poca luz. Además, este sensor no está solo.

Acompañándolo se encuentra un ultra gran angular de 8 MP y un macro de 2 MP. Finalmente, en cuanto a autonomía hay que mencionar que viene con una batería de 5000 mAh y carga rápida de 33 W. ¿Su precio? Pues 229 € en Amazon.

Moto G71 5G

No podía faltar un móvil de Motorola en esta lista de los mejores smartphones de 2022 por menos de 300 euros. Y es que la marca, ahora propiedad de Lenovo, se ha caracterizado desde su regreso en ofrecer terminales económicos y de gran calidad. Pues bien, en enero se lanzó al mercado el nuevo Moto G71 5G y desde entonces ha sido un rotundo éxito en ventas.

Este smartphone cuenta con una pantalla de tipo OLED de 6,43 pulgadas bastante brillante (700 nits) con la que puedes disfrutar de vídeos, pelis o series en calidad Full HD+. Asimismo, viene con un procesador de Qualcomm bajo el capó (Snapdragon 695) que le garantiza mucha potencia y un rendimiento bastante fluido.

La autonomía de este terminal está garantizada gracias a su batería de 5000 mAh que le da hasta 30 horas de uso normal. ¿Y si se descarga? Pues para restablecer la batería viene con el cargador TurboPower de 33 W incluido en la caja. En cuanto a cámaras, cuenta con una configuración de tres sensores, siendo el principal de 50 megapíxeles y actualmente puede comprarse por tan solo 249 € en Amazon.

POCO X4 Pro 5G

Concluimos esta lista con la marca líder en la gama media de móviles. Por supuesto, nos referimos a Xiaomi, que este año ha lanzado varios teléfonos con un precio por debajo de los 300 euros. Pero de todos los presentados, te recomendamos el POCO X4 Pro 5G.

El POCO X4 Pro 5G es un teléfono que tiene una triple cámara protagonizada por un sensor de 108 megapíxeles acompañado de un ultra gran angular de 8 MP y un macro de 2 MP. Su pantalla es de tipo AMOLED de 6,67 pulgadas y también tiene el procesador que más se repite en esta lista: el Qualcomm Snapdragon 695. Una de las cosas más atractivas de este terminal es su autonomía gracias a sus 5000 mAh de batería con carga rápida de 67 W. ¿Su precio? Pues 299 €.

Y tú… ¿Con cuál de estos móviles por menos de 300 euros te quedas?