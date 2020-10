YouTube es una plataforma de vídeos que ha catapultado al éxito a muchas personas, tan es así que a día de hoy podemos ver a algunos de esos YouTubers trabajar en series, películas y documentales. Está más que claro que la fama no dura para siempre, y es por eso que estas “estrellas del Internet” suelen pegar el salto en búsqueda de nuevos horizontes.

Pero algo parece que está cambiando, ya que ahora los reyes de la plataforma de vídeos de Google no solo buscan aparecer en la pantalla grande, también deciden invertir sus ganancias en emprendimientos propios. Un claro ejemplo de ello es el YouTuber mexicano Luisito Comunica. El dueño de uno los mejores canales de viajes de YouTube ha lanzado en su país natal un proyecto tecnológico llamado Pillofon.

El primer YouTuber en lanzar un OMV

Gracias a una publicación que realizó el YouTuber mexicano en Instagram, pudimos conocer cuál era el proyecto en el que estuvo trabajando más de un año. En dicho post mencionó lo siguiente: “Estoy muy emocionado. Ya les había contado que estaba trabajando en un proyecto de grandes dimensiones, y ahora se los puedo mostrar. Pillofon ya está aquí, te invito a que seas parte de una familia bien chida”.

¿Qué planes ofrece Pillofon?

De momento, este OMV (Operador móvil virtual) ofrece solo dos planes de contratación: uno de 149 pesos y otro de 299 pesos. El primero de ellos, llamado Plan Chido, ofrece las siguientes características:

5 GB de datos para navegar por Internet.

para navegar por Internet. 2 GB de datos para redes sociales.

1500 minutos .

. 500 SMS .

. Soporte de minutos y datos en México, Estados Unidos y Canadá.

Vigencia mínima de 30 días.

Por otro lado, el plan de 299 pesos denominado Perro, cuenta con las siguientes características:

20 GB de datos para navegar por Internet + 20 GB adicionales a velocidad reducida al terminar los datos.

para navegar por Internet + 20 GB adicionales a velocidad reducida al terminar los datos. 1500 minutos .

. 1000 SMS .

. Soporte de minutos y datos en México, Estados Unidos y Canadá.

Vigencia mínima de 30 días.

Por su parte, Luisito Comunica ha informado desde su cuenta de Instagram, Twitter y Facebook que planea añadir más planes a principios de 2021, aunque aún no ha mencionado una fecha en concreto sobre cuándo se agregarán estos nuevos planes.

¿Vale la pena pasarse a Pillofon?

A pesar de que Pillofon asegura brindar cobertura en todo México, muchos son los usuarios que tienen dudas sobre si esto es verdad o no. Desde la página oficial se logra observar que la cobertura de este OMV es “total”, por lo que no debería haber problemas al momento de tener señal en el móvil.

Además, Pillofon soporta redes 5G, 4.5G LTE, 4G y 3G, así que podría decirse que el servicio tendría que funcionar de forma correcta en dicho país. De igual forma, los directivos de la empresa han remarcado que el funcionamiento de la red depende de las antenas de Telcel, pues Pillofon ha llegado un acuerdo con dicha compañía para poder brindar el servicio en cuestión.

La realidad es que no se sabe qué tan bien funciona Pillofon, ya que al tratarse de un OMV nuevo, no son muchos los usuarios que han contratado los planes que ofrece la empresa. Si vives en México y piensas en dejar tu actual compañía para pasarte a Pillofon, desde aquí te recomendamos pensártelo dos veces, ¿por qué? Porque es un operador de telefonía móvil nuevo y no hay reseñas sobre su funcionamiento.

Fuente | Pillofon