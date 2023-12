Desde que se lanzó hace algunos meses venimos conociendo más y más detalles sobre HyperOS. Sin embargo, hasta ahora Xiaomi siempre nos lo presentó a través de un logotipo que incluía solamente el texto ‘Xiaomi HyperOS’.

No teníamos un isotipo (símbolo/icono) que nos permitiese identificarlo fácilmente, pero esto acaba de cambiar. Xiaomi presentó el logo oficial de HyperOS, su nueva capa de personalización o sistema operativo para móviles y dispositivos IoT.

El isotipo de HyperOS es una explosión galáctica que nos habla del nuevo universo Xiaomi

HyperOS ya está presente en varios de los móviles de Xiaomi, también algunos de sus relojes inteligentes, su primer coche eléctrico (Xiaomi SU7) y otros dispositivos. Conocemos todas sus novedades, que en móviles sigue siendo una capa de personalización para Android y no un SO propio (como en otros gadgets), y hasta las diferencias entre la versión global y la de China. No obstante, faltaba algo entre todo esto: un logo (isotipo) fácilmente reconocible.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Xiaomi reveló el isotipo de HyperOS y todo el concepto detrás de él. Está claramente inspirado en una explosión galáctica, aunque nos recuerda un montón al isotipo de las olimpiadas de 2020 en Tokio.

Según un vocero de la marca, esta explosión nos habla del gran proyecto que Xiaomi tiene con HyperOS, pues recordemos que será un SO que unirá a todos sus gadgets de ahora en adelante. Cada parte del logo equivale a un dispositivo de la marca. Al juntarse con otros termina creando una gran red integrada, como sucede con las galaxias en la vida real. Es todo un gran ecosistema, justamente lo que HyperOS busca ser.

De ahora en adelante comenzarás a ver este isotipo con mayor frecuencia y cuando lo encuentres solo espera lo siguiente: un dispositivo que será fácilmente interconectable con cientos de gadgets más dentro del universo Xiaomi.