Luego de años esperándolo, teorizando y debatiendo sobre él sin saber demasiado, finalmente conocemos varios detalles del coche eléctrico de Xiaomi. La compañía reveló las primeras imágenes oficiales, pero es gracias a su ficha de certificación en China que sabemos más cosas.

¿Quieres saber cómo es? ¿Sus fotos? ¿Sus especificaciones? Te contamos todos los detalles adelantados del Xiaomi SU7, el primer coche eléctrico de la marca que se venderá en tres versiones diferentes.

El Xiaomi SU7 es una berlina con toques deportivos y se venderá en tres modelos: SU7, SU7 Pro y SU7 Max

Hace algunos meses se filtraron las primeras imágenes del coche eléctrico de Xiaomi, pero su calidad era bastante mediocre. Antes de eso la compañía nos adelantó alguna de sus líneas, pero no es hasta ahora que podemos verlo con lujo de detalles.

El Xiaomi SU7 es una berlina eléctrica con un diseño que navega entre dos estilos: tiene algunas líneas agresivas que aportan deportividad, pero también otras más simples que le hacen ver bien como coche ejecutivo.

Esto podría parecer un problema de identidad, pero lo cierto es que Xiaomi integró todos los elementos muy bien para obtener un coche muy versátil. Con esto la marca se asegura de cautivar a distintos nichos de mercado, algo ideal para posicionarse frente a la competencia.

Las dimensiones y peso de este coche son muy buenas para su segmento y se asemejan bastante al Tesla Model 3, uno de sus grandes competidores. El Xiaomi SU7 mide 4,99 metros de largo, 1,96 metros de ancho y tiene una altura de 1,4 metros. La báscula marca 1980 kilogramos en la versión estándar, 61 kg más que el Tesla.

Por supuesto, al existir tres versiones del Xiaomi SU7 habrá distintas configuraciones, siendo la versión SU7 Max la más completa. Podrás elegir distintos tamaños de llantas y neumáticos (245/45R19 o 245/40R20), retrovisores de plástico o fibra de carbono, diferentes colores o tipos de tapizado, hasta un techo con panel solar para recargar la batería. El Xiaomi SU7 tendrá un alerón trasero retráctil, aunque no sabemos si en todas las versiones.

Las imágenes corresponden en su mayoría al Xiaomi SU7 ‘Founders Edition’, una edición especial y limitada para los primeros usuarios que lo reserven.

El Xiaomi SU7 tendrá dos motorizaciones y dos sistemas de batería, así como asistencia de conducción con sensores LiDAR

El Xiaomi SU7 tendrá dos configuraciones para sus motores eléctricos y sistema de tracción: la básica de 220 kW (295 CV) y tracción trasera, capaz de alcanzar 210 km/h; y la motorización más completa con una potencia de 495 kW (664 CV) con tracción integral y una velocidad punta de 265 km/h.

Ambos máximos están limitados electrónicamente y las baterías serán diferentes. En el paquete estándar encontrarás una batería de litio-ferrofosfato (LFP) fabricada por BYD. Mientras, en el modelo más costoso será una batería ternaria de litio (NMC) fabricada por CATL, con mayor densidad y, por tanto, autonomía. ¿Cuánto podrá recorrer este coche con una sola carga? No hay información oficial, pero un modelo de desarrollo apuntaba en el pasado a unos 800 Km, una locura.

Como cabría esperar, su salpicadero será pura tecnología. Las imágenes dejan ver al menos dos pantallas, la del tablero que muestra información fundamental (velocidad, batería, luces de alerta, etc.) y la del sistema de infoentretenimiento (mucho más grande y con más funcionalidades). El volante tiene algunos botones clásicos de control multimedia, pero ahí también irá el de encendido y crucero. Mientras, las palancas traseras funcionarán para lo de siempre (control de luces y limpiaparabrisas).

Y volviendo al exterior, el Xiaomi SU7 Max contará con sensores LiDAR en todos sus ángulos para lograr un sistema avanzado de conducción asistida. Según Xiaomi en sus imágenes promocionales, es uno de los más seguros del mundo. La versión estándar no tendrá estos sensores y no sabemos si el SU7 Pro contará con esta tecnología.

Por supuesto, el Xiaomi SU7 estará controla por HyperOS, el nuevo sistema operativo de la marca para todo tipo de dispositivos inteligentes.

¿Cuándo se lanzará el Xiaomi SU7 y cuánto podría costar?

El coche eléctrico de Xiaomi comenzará su producción en masa en diciembre de 2023, pero se estima que estará a la venta en febrero de 2024. Cerca de estas dos fechas debería suceder su presentación oficial, con la que sabremos todos sus detalles Eso sí, los ‘Founders Edition’ ya están listos.

Por cierto, si bien este coche llevará el sello de Xiaomi, en realidad es un coche fabricado por contrato por Beijing Automotive Holding Co. Ltd (BAIC). ¿Y el precio? Todavía no ha sido revelado, pero se estima que ronde los 200.000 yuanes como precio de partida (unos 25.900 euros).