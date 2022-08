Hace poco menos de un año, informamos que Google pensaba añadir canales gratis con publicidad a Google TV. Desde aquel momento no supimos nada más sobre esto, hasta ahora. La compañía de Mountain View siguió adelante con sus planes y se ha filtrado información nueva. Google TV tendrá 50 canales de televisión gratis en breve, y ya conocemos la lista completa.

50 canales de televisión gratis sin pagar ni descargar nada, Google TV va con todo

El equipo de 9to5Google descompiló el APK más reciente de Google TV para analizarlo a fondo. Para sorpresa de todos, descubrieron que en el código había todo tipo de información sobre los canales de televisión gratis que ofrecerá esta plataforma. Concretamente, encontraron la lista con el nombre de casi todos los canales que estarán disponibles inicialmente, así como una línea de código que reza lo siguiente:

“Con los canales de TV de Google, disfruta de 50 canales de TV en vivo sin necesidad de suscribirte,

registrarte o descargar.”

Esta es una frase que guarda mucha más información que la evidente, pues habla de la profunda integración que tendrán estos canales con Google TV. Hasta ahora, las opciones de TV en vivo que podías disfrutar en Google TV eran a través de aplicaciones como Pluto TV, Philo o YouTube TV. En cambio, estos 50 canales de televisión estarán integrados dentro del mismo APK de Google TV, sin pagar nada extra, solo apoyándose en publicidad.

Por si no lo sabes, Google TV no es un sistema operativo en sí mismo, sino un launcher/capa de personalización que funciona sobre Android TV. Así, esta nueva característica sería algo similar a lo que sucede en los Smart TV de Samsung: tienen Samsung TV Plus, con acceso a más de 200 canales gratis (con publicidad).

Estos 34 serán parte de los 50 canales de televisión gratis que ofrecerá Google TV

Como mencionamos arriba, el análisis del APK de Google TV permitió conocer la mayor parte de la lista de canales que tendrá Google TV. La oferta es muy variada, ya que incluye canales de noticias, deportes, programas de variedades, películas, series, naturaleza, cocina y más. Estos son los 34 nombres filtrados:

ABC News Live.

America’s Test Kitchen.

American Classics.

The Asylum.

Battery Pop.

CBC News.

ChiveTV.

Deal or No Deal.

Divorce Court.

Dry Bar Comedy.

FailArmy.

Filmrise Free Movies.

Hallmark Movies & More.

It’s Showtime at the Apollo!

Kevin Hart’s LOL! Network.

Love Nature.

Maverick Black Cinema.

MooviMex.

Nature Vision.

NBC News Now.

Newsmax TV.

Nosey.

The Pet Collective.

Power Nation.

Reelz.

Teletubbies.

Today All Day.

Toon Goggles.

USA Today.

World Poker Tour.

Wu Tang Collection TV.

Xumo Crime TV.

Xumo Movies.

Xumo Westerns.

¿Cuándo estarán disponibles los canales de TV gratis en Google TV?

Todavía no hay una fecha de lanzamiento para esta nueva característica de Google TV. No obstante, que ya se conozca parte de la lista de canales es un excelente presagio, así que no debería tardar en llegar.

Lo que sí sabemos es que esta funcionalidad se implementará primero en Estados Unidos, para luego ampliarse a otros territorios. Esto tiene todo el sentido del mundo, pues todos los canales listados son de allá y el Chromecast con Google TV estuvo disponible primero en ese país.

¿Qué canales crees que estarán disponibles cuando la TV gratis de Google TV llegue a España?