LinkedIn, la red social que conecta profesionales con empresas y viceversa, acaba de decir adiós a las Stories. Tras estrenarlas hace exactamente un año viendo el éxito que tenían en Instagram y WhatsApp, la red social ha decidido convertirlas en vídeos permanentes confirmando así su fracaso. De esa forma, se unen a Twitter (que cerró los Fleets hace poco) como otra de las redes sociales donde las historias no funcionaron tan bien como se esperaba.

Así pues, queda claro que las historias no se pueden integrar a la dinámica de cualquier red social. Además, parece que los usuarios ya están cansados de ver Stories en todos lados. Por ello, las Stories de LinkedIn desaparecerán a finales de este mes de septiembre… pero no del todo. Seguirán existiendo con un formato completamente diferente al que no se le puede considerar “Storie”.

LinkedIn cambiará las Stories por un nuevo formato de vídeo con más herramientas

Según comentan los responsables de LinkedIn en su blog oficial, del fracaso de las Stories han aprendido dos cosas:

Los usuarios quieren que su contenido tipo Storie perdure más allá de las 24 horas y esté disponible en su perfil.

y esté disponible en su perfil. Los usuarios quieren más herramientas creativas para hacer vídeos atractivos en la plataforma.

Partiendo de esas dos exigencias, LinkedIn lanzará un nuevo formato de vídeo en reemplazo de las Stories. La red social no ha proporcionado más detalles, pero está claro que en su próximo formato los vídeos que suban los usuarios quedarán disponibles en la plataforma de manera permanente.

Cabe destacar que LinkedIn compró la plataforma de vídeos explicativos Jumprope a principios de este mes, lo cual puede ser indicativo de que quieren desarrollar más herramientas de vídeo profesional para los usuarios. Dichas herramientas proporcionarían una nueva manera de presentar información rápida, consejos sobre habilidades y más, de una forma más creativa y atractiva.

Veremos en qué termina todo esto… ¿será que ahora se copiarán el formato de vídeos cortos de TikTok? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que este año no ha sido el mejor para LinkedIn. En junio, los datos del 92 % de sus usuarios se filtraron y ahora han tenido que pasar la página con una función de la que esperaban mucho. Esperemos que salgan pronto de esta mala racha.

Fuente | LinkedIn