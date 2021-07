Twitter cierra los Fleets y confirma su fracaso

Lanzado a finales del año pasado, Twitter ha decidido darle un adiós definitivo a los Fleets, característica que tenía como objetivo ofrecerles a los usuarios una alternativa a las populares historias de Instagram.

A pesar de que se podían observar muchísimos Fleets dentro de la red social, esta herramienta nunca terminó de convencer, ¿por qué? Por el simple motivo de que Twitter es una plataforma en donde los cambios casi nunca parecen ser bien recibidos por la comunidad.

El encargado de dar a conocer esta información, fue ni más ni menos que el vicepresidente de producto de la red social, IIya Brown. El ejecutivo dijo lo siguiente sobre esta decisión: “En poco menos de un año, no vimos un aumento en el número de usuarios de Fleets como preveíamos. Ante esta situación, no tuvimos más remedio que cancelar cualquier tipo de desarrollo relacionado con esta función en Twitter”.

Desde su lanzamiento, los Fleets de Twitter fueron objetivo de varias críticas de aquellos usuarios que lo consideraron como una función “estúpida”. Incluso, hay miles de personas que no los utilizaban porque invitaban al “acoso” por parte de aquellos trolls que se dedican a spamear mensajes.

Según lo que han publicado desde la cuenta oficial de Twitter (en Twitter), el 3 de agosto de este año se removerá esta función de la red social en todo el mundo. Eso sí, en dicho tweet han informado que se vendrán nuevas funciones a Twitter. Una de ellas, la cual ya puede utilizarse, es la posibilidad de poder elegir quién puede responder a los tweets publicados.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff

we're sorry or you're welcome

— Twitter (@Twitter) July 14, 2021