Las historias de Twitter, oficialmente conocidas como Fleets, ya están disponibles para todos. Se trata de un tipo de contenido que desaparece automáticamente a las 24 horas de ser publicado. Si bien hay algunos usuarios que han recibido esta nueva característica con los brazos abiertos, lo cierto es que la mayoría de tuiteros preferirían no ver los Fleets en su timeline. Aun así, no creemos que Twitter vaya a eliminar los Fleets en el futuro cercano, por lo que deberías ir acostumbrándote a verlos… ¿o no?

Afortunadamente, existen varias maneras de eliminar los Fleets de tu timeline y aquí te las mostraremos. Así que, si estás harto de este germen llamado “historias” que ha invadido a todas las redes sociales, acompáñanos a descubrir cómo quitar los Fleets de Twitter.

Cómo desactivar los Fleets de Twitter: 4 formas de hacerlo

Antes de iniciar, te advertimos que no existe una opción que permita desactivar todos los Fleets de golpe. Twitter quiere que uses esta característica, por lo que no te deja desactivarla de manera sencilla. De todas formas, enseguida te enseñamos cuatro métodos que te permitirán usar Twitter sin Fleets.

Método 1: silencia todos los Fleets, uno por uno

Lo que sí permite hacer Twitter es silenciar los Fleets de las personas o cuentas que sigues. Si los silencias a todos, la barra de los Fleets seguirá apareciendo, pero sin ninguna historia que te moleste. Para lograr esto, sigue los siguientes pasos:

Abre la app de Twitter .

. Pulsa un Fleet de cualquier persona .

. Presiona la flecha que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Selecciona Silenciar a @[nombre del usuario] .

. Por último, elige Silenciar Fleets.

Repite este procedimiento con todos los usuarios que sigas y que suban Fleets y pronto ya no te aparecerán más estas historias en tu timeline.

Método 2: usa una versión antigua de la app de Twitter

Los Fleets llegaron a Twitter a través de las más recientes actualizaciones de la app. Entonces, por lógica, si usamos una versión un poco más vieja de la app de Twitter no tendremos que soportar los Fleets. Por supuesto, estas versiones antiguas pueden dejar de funcionar de un día para otro, pero te aseguramos que te servirán por mucho tiempo.

Particularmente, te recomendamos instalar la versión 8.66 de Twitter para Android que no tiene los Fleets y funciona muy bien. Puedes descargar su APK en APKMirror desde el siguiente enlace:

Descargar | APK de Twitter sin Fleets

Método 3: usa Twitter desde el navegador o Twitter Lite

Otra opción por la que puedas optar es la de usar Twitter desde el navegador de tu móvil u ordenador. Solo tienes que ingresar en Twitter.com, ingresar tus datos y listo; podrás seguir disfrutando de Twitter, pero sin Fleets, pues a esta versión de la red social aún no han llegado. ¿Se implementarán los Fleets en la versión web de Twitter? Seguramente, pero por ahora no están así que aprovecha.

Pero si quieres seguir usando Twitter en formato de aplicación, entonces instala Twitter Lite (la versión ligera oficial de la app). Esta versión de Twitter no tiene algunas cosas que la app original sí tiene, pues está diseñada para funcionar bien en móviles lentos. Es más básica, menos pesada y no incluye Fleets, por lo que es una muy buena opción para usar Twitter sin estas nuevas historias.

Twitter Lite Price: To be announced

Descargar | APK de Twitter Lite

Método 4: disfruta de Twitter sin Fleets con las aplicaciones no oficiales

Twitter es una de las pocas redes sociales que permite a sus usuarios utilizar aplicaciones no oficiales. ¿Qué son estas apps? Pues básicamente son versiones de Twitter creadas por terceros para ofrecer una interfaz distinta, algunas funciones específicas que la app original no tiene, etc. De momento, ninguna de las apps no oficiales de Twitter han sucumbido a la tentación de los Fleets.

Por tanto, si quieres seguir disfrutando de Twitter sin Fleets, puedes hacerlo desde alguna de las siguientes apps no oficiales de la red social:

¡Ahí tienes! Esas son todas las formas posibles de usar Twitter sin los molestos Fleets. Esperemos que pronto Twitter habilite una opción que permita desactivar los Fleets por completo de su app original (aunque dudamos que eso suceda). Por ahora, debes conformarte con estas opciones.