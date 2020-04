Los smartphones han evolucionado a tal punto que, en la actualidad, incluso los pertenecientes a la gama de entrada tienen un excelente rendimiento al ejecutar funciones y aplicaciones básicas. Sin embargo, eso no quita que con el pasar de los años los móviles se vayan quedando obsoletos y se hagan más lentos. Esto no se debe precisamente a que sus componentes (hardware) se hayan deteriorado o desgastado con el uso.

En realidad, los smartphones se vuelven lentos porque las aplicaciones que usas, con sus constantes actualizaciones, cada vez son más sofisticadas y, por ende, demandan un mejor hardware. Por suerte, esto se puede solucionar sustituyendo las apps de siempre por aplicaciones más ligeras. En ese sentido, si quieres que tu móvil sea más rápido, lo ideal es que empieces instalándole un launcher más ligero como el que te presentamos enseguida.

Pear Launcher: un launcher rápido, ligero y con estilo Google

Pear Launcher, que solo pesa 2,4 MB, es ideal para cualquier usuario que busque un launcher sencillo, rápido y con varias opciones de personalización, pero en especial para los usuarios con móviles lentos. Su diseño es similar al de los dispositivos que usan Android One, es decir, una interfaz muy al estilo de Google o de Android puro, sin opciones ni funciones innecesarias. Este launcher es capaz de ordenar tus aplicaciones en un cajón de apps o distribuirlas en la pantalla principal, según tú elijas.

En el caso del cajón de apps, que es la opción por defecto, Pear Launcher ordena tus aplicaciones por orden alfabético, categorías (productividad, juegos, etc.) o fecha de instalación, ya sea de forma paginada o por secciones. Asimismo, en su parte superior, el cajón te muestra una barra de búsqueda para encontrar aplicaciones por su nombre y, además, incluye una sección donde están las 4 apps que más usas para que accedas a ellas rápidamente. Todo esto lo puedes configurar tú mismo, lo cual te permite adaptar el launcher a tu estilo.

Muchas opciones de personalización

Por otra parte, también te ofrece carpetas que puedes poner en la pantalla principal de tu Android para agrupar varias apps similares. Estas carpetas puedes personalizarlas, cambiándoles el color, la animación de apertura o las etiquetas. Por si fuera poco, Pear Launcher puede ocultar las aplicaciones que quieras o, incluso, cambiar sus iconos con paquetes que descargas desde la Play Store. Y, como todo buen launcher de terceros, Pear Launcher también tiene varios temas para elegir (incluyendo uno oscuro) y gestos para que controles tu Android intuitivamente.

En resumen, estamos ante uno de los launchers más completos para Android que existen y que, sorprendentemente, también es muy ligero. Por esa razón, no debes dejar de probarlo si tu móvil es lento.

Por último, no olvides que, si quieres que tu Android sea más rápido, no basta con instalarle un launcher más ligero, pues también hace falta instalar otras apps que no demanden muchos recursos. En este artículo te presentamos 6 aplicaciones Lite para ahorrar datos y espacio en tu Android y que, además, son más rápidas que las apps que reemplazan en móviles lentos.