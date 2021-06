¿Usas LinkedIn? Si la respuesta es sí, tenemos una pésima noticia para ti. La red social que conecta a las empresas con los profesionales ha sufrido una filtración masiva. En concreto, se han filtrado los datos personales de LinkedIn de 700 millones de usuarios. La plataforma tiene un total de 756 millones de usuarios actualmente, por lo que más del 92% de las personas que usan LinkedIn se han visto afectadas por este hecho.

De los 700 millones de usuarios de LinkedIn cuyos datos han sido comprometidos, el hacker responsable de este ataque ha publicado 1 millón de datos de muestra en la Dark Web. Según las personas que han podido revisarlos, parecen ser datos de LinkedIn reales. Al momento de escribir este artículo, el hacker aún no sido capturado ni identificado.

¿Cómo han podido hackear la plataforma de LinkedIn? El propio hacker explicó en la Dark Web que obtuvo los datos a través de la explotación de la API de LinkedIn. En otras palabras, usó la interfaz de desarrolladores de LinkedIn para hacer un Web Scraping (raspado de datos) y así conseguir la información de casi todos los usuarios.

Filtración de datos de LinkedIn: esta es la información que han robado los hackers

La base de datos de LinkedIn robada por un hacker desconocido en la reciente filtración contiene los siguientes datos de los usuarios:

Número de teléfono

Direcciones físicas

Datos de geolocalización

Salarios

Nombres y apellidos

Correo electrónico

Experiencia y antecedentes, tanto personales como profesionales

Nombre de usuario

URL del perfil de LinkedIn

Género

Cuentas en otras redes sociales

Por suerte, las contraseñas de los usuarios no se han filtrado, aunque debido a la gran cantidad de datos filtrados aún hay riesgo de sufrir ataques de suplantación de identidad.

Además, es importante que sepas que toda esta información ya está a la venta en el Internet profundo y LinkedIn todavía está investigando quiénes han sido los responsables del hackeo. Así que mantente alerta.

¿Cómo saber si tus datos de LinkedIn han sido filtrados?

Si tienes una cuenta en LinkedIn, lo más probable es que los datos que has añadido a la plataforma se hayan filtrado. De todas formas, puedes sacarte la duda consultando la base de datos de Cybernews o la herramienta Have I Been Pwned que analizan frecuentemente las últimas filtraciones de Internet para decirte si tu correo electrónico o número de teléfono ha caído en manos de hackers.

Aunque tus datos de LinkedIn no se hayan filtrado, te recomendamos ingresar en la plataforma y revisar la configuración de privacidad para asegurarte de que todo está en orden. Además, deberías activar la verificación en dos pasos para que los hackers no puedan ingresar fácilmente en tu cuenta.

Vale la pena mencionar que en abril de este año ya se habían filtrado los datos de 500 millones de usuarios de LinkedIn. Viendo el panorama, si ya no te interesa usar más esta plataforma, aquí tienes un tutorial de cómo eliminar tu cuenta de LinkedIn para siempre.

Fuente | Gadgets 360