Por si no lo sabías, en los móviles con Android se puede activar la autentificación de dos factores que te permite iniciar sesión en Google. Y ahora, se ha revelado que también se podrá hacer lo mismo en dispositivos Apple. Gracias a ello, te diremos todo sobre la verificación en dos pasos de Google Smart Lock desde iPhone e iPad: cómo activarla y su funcionamiento.

Si tienes un iPhone o iPad, ya puedes activarlo para hacer la verificación en dos pasos de Google. ¡El proceso es mucho más fácil de lo que imaginas!

Muchos utilizan la verificación en dos pasos o 2FA con códigos enviados por SMS. Sin embargo, esta práctica es muy insegura ya que cualquiera que tenga acceso a tu móvil puede llevar a cabo la autentificación.

Las llaves físicas, sin lugar a dudas, representan una alternativa mucho más segura para iniciar sesión en Google. Y ahora, quien tenga un iPhone en su poder podrá hacer la verificación de dos pasos en cuestión de minutos.

Descargar en App Store | Google Smart Lock

La actualización de la aplicación Google Smart Lock llegó a iOS esta semana. Sin embargo, había pasado desapercibida hasta que apareció esta noticia en Twitter:

It uses the Secure Enclave as a security key, it's pretty cool.

— Filippo Valsorda (@FiloSottile) January 14, 2020