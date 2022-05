Las apps para descargar torrents están de capa caída. Estos programas, que usan la tecnología peer-to-peer (P2P) para compartir archivos en Internet, cada vez son menos usados ante la amplia oferte de contenido en plataformas de streaming de alta calidad. Esto conllevó a que muchos de ellos hayan desaparecido con el paso de los años.

LimeWire fue uno de los clientes P2P más populares del mercado hasta que el mundo de Internet se olvidó de él. Este terminó desapareciendo sin pena ni gloria a finales de 2010. Pero ahora, parece que los NFT han llegado para traerlo de la muerte.

Así es, LimeWire ha vuelto de la mano de los tokens no fungibles, pero de una forma totalmente diferente al programa que llegamos a conocer. Aquí te contamos en qué se ha convertido el nuevo LimeWire.

LimeWire regresa para venderte NFT musicales

Once años después de su salida, Paul y Julian Zehetmayr compraron los derechos del ya desaparecido LimeWire en 2021. Sus nuevos propietarios decidieron tomar el nombre, logo y dominio de este antiguo cliente P2P para fundar una tienda de NFT. Sin embargo, en ella no se encuentran implicados el antiguo equipo, ni el fundador del programa. Lo que significa que del LimeWire que conocíamos, ya no queda nada.

Y todo parece indicar que las cosas van por buen camino para el nuevo LimeWire. De hecho, se reveló que acaban de firmar un acuerdo con Universal Music Group para que los artistas de esta disquera puedan vender NFT musicales en la plataforma.

De esta manera, personalidades como Taylor Swift y bandas como Aerosmith podrán vender todo tipo de activos criptográficos, desde grabaciones inéditas de estudio, hasta imágenes, material exclusivo del backstage o cualquier tipo de contenido.

Además, parece que a la marca le va bien dentro del mercado de los criptoactivos, ya que recaudaron cerca de 10 millones de dólares con la venta de su token, la LimeWire Coin (LMWR). Ahora bien, es importante recordar que vender NFT musicales no es una novedad. Plataformas como OurSong e incluso la mismísima Spotify ya se han sumado a la fiebre de los tokens no fungibles.

Y tú… ¿Crees que LimeWire podrá conquistar el mercado de los NFT musicales?