Los NFT están en todas partes. La fiebre por los tokens no fungibles no se detiene y cada vez más plataformas han comenzado a brindar soporte para dichos activos criptográficos. Recientemente, se conoció la noticia de que los NFT llegaban a Instagram en forma de coleccionables digitales.

Y esta no es la única red social que integra el soporte para los NFT. Otras plataformas como YouTube, Twitter y Facebook también se han sumado a esta fiebre. Y ahora, el servicio de música en streaming por excelencia se une a la fiesta de los tokens no fungibles. Así es, Spotify ya permite que los artistas puedan tener una galería de NFT en la plataforma y en seguida te contamos cómo puedes verla.

Spotify ya permite ver los NFT de los artistas

Spotify ya inició las pruebas del soporte para los NFT en su plataforma. El servicio de música en streaming ha estrenado una función con la que los artistas pueden añadir una galería de tokens no fungibles en su perfil. Por ahora, esta característica solo está disponible en el perfil de unos pocos músicos, entre los que se encuentran Steve Aoki y The Wombats.

Y verlos es muy fácil, lo único que debes hacer es buscar el perfil de estos artistas en Spotify e inmediatamente te encontrarás con la ventana de NFT debajo de su foto de perfil. Al pulsar dicha ventana se abrirá la galería de tokens no fungibles del artista en la que podrás ver todos los NFT que tienen en oferta.

Si estás interesado en adquirir uno, solo debes abrir el NFT y usar el botón «See More». Este te llevará a directamente a OpenSea, tienda dedicada a la venta de estos activos, en donde podrás hacer la compra del NFT de tu artista favorito.

¿Llegarán a otros artistas las galerías de NFT en Spotify?

Por el momento, Spotify no ha revelado si esta función llegará a más artistas en la plataforma. Lo que sí se sabe es que el servicio de música en streaming no está cobrando comisiones por la venta de los NFT que se publicitan en su plataforma. Es muy probable que los perfiles de Steve Aoki y The Wombats estén formando parte de una fase beta de esta función y que en un futuro se expanda a otros músicos.

Y tú… ¿Qué opinas de la llegada de los NFT a Spotify?