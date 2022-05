¿Tienes uno de esos monos aburridos u otro NFT que te gustaría presumir? Pues estás de suerte, ya que Instagram acaba de oficializar la llegada de los tokens no fungibles a la plataforma.

Así es, ahora vas a poder exhibir esas ilustraciones únicas de las que eres propietario en tu red social favorita. ¿Quieres saber más sobre esta noticia? Pues quédate con nosotros para contarte todo lo que se sabe sobre cómo funcionarán los NFT en Instagram.

Era solo cuestión de tiempo para que los NFT llegarán a esta red social. De hecho, ya existía un servicio de terceros que te permitía convertir publicaciones de Instagram en NFT. Incluso el propio Mark Zuckerberg había adelantado hace unos meses que los tokens no fungibles formarían parte de la plataforma. Pues bien, finalmente ha sucedido.

El CEO de Instagram, Adam Mosseri, ha publicado un vídeo corto en su cuenta de Twitter en el que confirma que la plataforma ya ofrece soporte oficial para los NFT. Estos recibirán el nombre de «Coleccionables digitales» y se presentarán como una publicación en la que al pulsar sobre ella se desplegará una etiqueta con todos los detalles del NFT, tales como su nombre, precio y propietario.

NFTs on Instagram 🎉

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022