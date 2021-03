Con la irrupción de nuevos fabricantes chinos de móviles de calidad con una estrategia agresiva de precios bajos, como es el caso de Xiaomi y los integrantes del grupo BBK (OnePlus, OPPO, Realme y Vivo), el mercado de los móviles se ha vuelto demasiado competitivo. Y, como en toda competición, hay vencedores y vencidos. LG es una de esas empresas que se puede considerar derrotada, pues llevan meses tratando de vender su negocio de teléfonos.

Y es que LG ya no es la misma que sobresalía en el mercado de móviles y competía con Samsung y HTC (que también está moribunda). El mercado ha cambiado bastante y parece que ya no hay lugar para una marca veterana como LG que ciertamente no ha hecho las cosas bien en los últimos años. En 2019, por ejemplo, lanzó el móvil de gama media/baja LG K12+ con un aspecto muy anticuado y un precio exagerado. Este tipo de lanzamientos, y los fracasos en ventas de sus propuestas más arriesgadas como el LG Velvet y el LG Wing, le llevaron a registrar pérdidas de 4500 millones de dólares desde el año 2015.

Para minimizar las pérdidas, la marca surcoreana se planteó vender su negocio de móviles a Volkswagen AG de Alemania y a Vingroup JSC de Vietnam, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Ahora, un medio de Corea del Sur ha revelado que LG ya no piensa en vender su división de móviles, sino en cerrarla definitivamente. Eso significa que no veremos nuevos teléfonos LG en el futuro.

LG canceló la primera distribución de smartphones prevista para este año: el inicio del fin

Tal como reporta DongA, las negociaciones fallidas de LG con Volkswagen AG y Vingroup JSC para vender su negocio de móviles han llevado a la compañía a detener el desarrollo de dispositivos plegables y a cancelar la primera distribución de móviles que iban a realizar este año. Así que queda claro que LG tiene decidido deshacerse por completo de su división de teléfonos móviles, aunque no puedan venderla.

El reporte del medio surcoreano también indica que LG podría comunicar a sus empleados su intención de dejar de seguir lanzando nuevos smartphones el próximo mes de abril. De momento, esto es solo un rumor pues la compañía no ha dicho nada oficialmente al respecto y no hay filtraciones que confirmen esta noticia. Por ello, te recomendamos no creerla del todo.

Por otra parte, cabe destacar que LG ahora mismo está trabajando en reforzar su división de soluciones para coches, por lo que es posible que muchos trabajadores y recursos de su negocio de móviles vayan a parar allí. Además, la empresa ya ha dicho que están buscando formas de “internalizar” y utilizar su tecnología móvil para crear sinergias con sus otros negocios.

En fin, se espera que LG revele su decisión sobre la división de móviles el mes que viene, tras una reunión del consejo de administración, según afirma The Korea Bizwire. Así que mantente atento a Androidphoria, pues aquí te avisaremos de qué sucederá finalmente con LG. ¿Seguirán lanzando móviles, pero con un enfoque distinto? ¿Lograrán vender su negocio de móviles? Dinos qué crees tú que pasará.