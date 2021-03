los tiempos buenos de htc han terminado

Por mucho que lo intente, HTC no logra levantar cabeza en su división móvil y aunque todavía quedan varios seguidores de la marca, la competencia es tan feroz que parece que poco puede hacer para mantenerse a flote, mucho menos volver a los tiempos de gloria.

Como muestra de ello, HTC presentó hace poco el Desire 21 Pro 5G con la esperanza de que este móvil gama media con 5G fuese el impulso necesario para que la marca estuviese nuevamente en boca de todos, no fue así. Peor aún, los resultados financieros de HTC han sido un duro golpe del que difícilmente podrán recuperarse.

Resultados financieros de HTC en el primer trimestre de 2021

Irónicamente, luego de tres meses de crecimiento sostenido en los ingresos de la empresa, HTC presentó pérdidas el mes pasado, recaudando solo 228 millones de dólares taiwaneses (NT$). Estos han sido los números más bajos en la historia de HTC.

Anteriormente, tuvo su mes más flojo en julio de 2020, con 284 millones de dólares taiwaneses. En comparación, esto representa una caída del 45,7 % respecto a febrero de 2020, mes en el que recaudaron 419 millones (NT$).

HTC sigue perdiendo dinero, ¿por qué?

El problema de HTC no está en la calidad de los modelos, sí en la falta de innovación, adaptación y en los precios. La industria móvil no perdona a los fabricantes que se quedan anclados al pasado, si no innovas en diseño, componentes; y no estás en línea con el resto de la competencia es de esperar que la mayoría del público rechace tus móviles.

Si no baja los precios, HTC está perdida

Y no solo eso, más importante aún es que puedan ofrecer precios competitivos, algo que HTC no ha sido capaz de conseguir. Un claro ejemplo de esto es el Desire 21 Pro 5G, un móvil con diseño moderno y especificaciones al día pero con un precio por el que pocos querrán invertir su dinero.

Quizás, la salvación de HTC esté en un nuevo nicho, la realidad aumentada en marketing y negocios. Algo ya no enfocado a las grandes masas sino a un sector empresarial como herramienta para mejorar la gestión de proyectos y la forma como hacen negocios. Sin embargo, estas son solo especulaciones.

¿Cuál crees que sea el futuro de HTC? Es probable que HTC termine abandonando la producción de móviles y se enfoque en otros sectores que sí le generen beneficios, aunque eso está por verse.

