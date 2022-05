¡No lo niegues! Tú también has deseado leer mensajes de WhatsApp sin abrirlos para no dejar rastro alguno de que lo hiciste. Todos pasamos por eso en algún momento y de hecho hay aplicaciones y trucos que permiten leer mensajes de WhatsApp sin abrir la aplicación.

Sin embargo, estos métodos no son perfectos, ya que hacen una de estas dos cosas: solo te permiten leer parte de un mensaje (si haces la consulta desde las notificaciones o widgets de Android) u ocultan la confirmación de lectura del chat (pero igual debes abrir la aplicación). Esto podría cambiar en breve, porque pronto podrás leer tus mensajes de WhatsApp sin abrir los chats en Android, con WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus permitirá leer mensajes de WhatsApp sin abrirlos ni dejar rastros

El equipo de HeyMods (desarrolladores de WhatsApp Plus, GBWhatsApp y YoWhatsApp) recientemente envió una encuesta a sus usuarios. En ella consultan si consideran relevante que se desarrolle una funcionalidad que permita leer mensajes de la aplicación sin abrir los chats.

Hasta ahora, 78% de los usuarios han contestado que les parece una buena idea, mientras que el resto no considera esto como una característica esencial. Sin embargo, los segundos dejan en claro una cosa: esta funcionalidad será una alternativa a ocultar el doble check azul de confirmación, una característica que tiene mucho tiempo en estos MODs de WhatsApp.

Como podrás imaginar, al hacerse una encuesta es bastante obvio que no es una característica desarrollada, pero la aceptación es tan grande que probablemente llegará en breve.

¿Cómo podría funcionar esta característica en WhatsApp Plus?

Buena parte de los métodos actuales hacen uso de las notificaciones de Android para visualizar los mensajes sin abrir WhatsApp, pero esto es limitante: solamente se pueden leer algunos mensajes y si alguno fuese demasiado extenso, no podrás leerlo completo.

No sabemos exactamente lo que HeyMods se trae entre manos con esta funcionalidad y su implementación, aunque tenemos una teoría. Cuando un mensaje llega a WhatsApp en tu móvil, este ya está listo para ser leído, aunque no abras la aplicación.

Así, lo que podría hacer WhatsApp Plus es acceder a dicho mensaje y presentártelo completo a través de otro servicio (o un widget especial). Todo ello, sin que tú abras el chat en el que está el mensaje.

¿Cuándo llegará esta característica? No lo sabemos, e incluso todavía están a tiempo de descartarla. Sin embargo, WhatsApp Plus se actualiza constantemente, así que no debería tardar demasiado en implementarse, si deciden hacerlo.