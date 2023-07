A mediados de abril de 2022, y luego de más de un año de retrasos, Square Enix lanzó el acceso anticipado del esperado Just Cause Mobile. Desde entonces, el juego ha estado disponible en las principales tiendas de aplicaciones para que los usuarios puedan añadirlo a sus listas de deseos.

¿Eres de los que esperaba Just Cause Mobile? Pues lamentamos decirte que ya puedes ir eliminándolo de tu lista de deseos, ya que el juego acaba de ser cancelado. Así es, Square Enix ha confirmado que el juego para móviles de su famosa franquicia finalmente no se lanzará.

Square Enix cancela Just Cause Mobile antes de su lanzamiento oficial

A través de una entrevista brindada al medio Video Game Chronicle, Anne-Lou Grosbois-Favreau (jefe de Square Enix External Studios) ha confirmado que el famoso estudio de videojuego se despide del proyecto Just Cause Mobile. Además, también confirma que en los próximos días el juego desaparecerá de las tiendas de aplicaciones en las que, de momento, continua disponible para añadirlo a las listas de deseos.

Hay que tener en cuenta que la fecha de lanzamiento original de Just Cause Mobile estaba prevista para mediados de 2021, lo que evidencia la gran cantidad de contratiempos que estaba sufriendo el proyecto. Asimismo, Grosbois-Favreau señaló en la entrevista que ya han reembolsado todas las compras que realizaron los jugadores que probaron el acceso anticipado.

Y… ¿De qué tipo de juegos nos perdimos? Pues Just Cause Mobile iba a ser un free-to-play enfocado en el modelo de las microtransacciones. Y en cuanto a jugabilidad, el juego iba a tener una campaña y un modo Battle Royale. Sin embargo, no cabe duda de que uno de sus principales atractivos era el apartado visual.

Square Enix había prometido que el juego estaría impulsado por el motor gráfico Unreal Engine 4. ¿Te quedaste sin el Battle Royale para móviles que esperabas? Pues no te desanimes, te invitamos a que le eches un vistazo a esta lista de los mejores juegos Battle Royale para Android.