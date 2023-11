Samsung planea actualizar más de 50 dispositivos a Android 14 antes de finalizar 2023. Esto es algo que los usuarios de sus dispositivos les encantará y los que no lo somos les aplaudimos de pie. El compromiso que ha mostrado la marca en los últimos años con el soporte de sus terminales ha sido increíble, pero esta vez podría ser bueno esperar un poco.

Si todavía no has actualizado tu Samsung Galaxy a One UI 6, te recomendamos no hacerlo y esperar un poco más. ¿Por qué? Porque muy probablemente la pantalla de tu Samsung sufra con la actualización a Android 14. Esto es lo que está sucediendo.

One UI 6.0 no tiene protección contra las imágenes fantasmas en los paneles AMOLED

Distintos usuarios han denunciado en los foros de la comunidad de Samsung, Reddit y otras plataformas que las pantallas de sus Galaxy están sufriendo luego de actualizar sus dispositivos a Android 14. El problema tiene que ver con imágenes fantasmas que se quedan fijas en los paneles AMOLED de los móviles Galaxy.

Aunque los paneles OLED son geniales y ofrecen una calidad de imagen espectacular, tienen un problema que es harto conocido: si dejas una misma imagen en pantalla durante mucho tiempo, esta se “quemará” y se quedará fija como una especie de sombra. Es decir, los elementos que estaban en esa zona de la pantalla seguirán viéndose como un fantasma, aunque la imagen haya cambiado a otra. Seguramente en algún momento te ha pasado, pues es un problema bastante común.

Puede que no pase tanto hacia el centro de la pantalla, donde siempre estamos en movimiento. No obstante, sucede muchísimo en la barra de notificaciones y en el marco inferior donde están los botones de navegación. Muchos iconos que aparecen en estas áreas no tienden a moverse, así que son susceptibles a quemarse.

Sin embargo, en One UI 5 y versiones anteriores, Samsung diseñó una forma de combatir este problema: mover periódicamente los iconos de lugar, unos pocos píxeles (casi imperceptible), para evitar esta decoloración. Es una técnica antiquísima que se usaban en los ya extintos protectores de pantalla de los ordenadores, pero sigue siendo igual de efectiva.

¿El problema con Android 14? En One UI 6 esta característica no existe, no está implementada y hace que estos fantasmas reaparezcan. En la nueva versión de la capa de personalización de Samsung estos iconos ‘fijos’ no se mueven y terminan quemándose en la pantalla. No es algo grave, pero puede llegar a resultar molesto, así que no actualices todavía.

Samsung debería lanzar un parche pronto para corregir este problema, lo mejor es esperarlo

Como acabamos de mencionar, nuestra recomendación para evitar este problema en tu móvil es no actualizarlo a Android 14 / One UI 6.0 por ahora. Es altamente probable que Samsung corrija este desliz con una nueva actualización en los próximos días, ya que es algo relativamente fácil de solventar.

Sin embargo, todavía no se han pronunciado al respecto y tampoco sabemos de algún parche que lo esté arreglando. Así, lo mejor que puedes hacer es esperar un poco antes de actualizar tu Samsung Galaxy.

Ojo, a tu pantalla no va a pasarle nada por estas imágenes fantasma, así que no te preocupes porque vaya a dañarse y dejar de funcionar. Solo es algo que para algunos usuarios puede ser molesto y si quieren ahorrárselo lo mejor es esperar un poco.