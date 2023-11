Android 14 ya tiene algunas semanas con nosotros y poco a poco los fabricantes van actualizando sus dispositivos hasta esta versión. Samsung lo está haciendo a través de One UI 6.0, la nueva versión de su capa de personalización que ya llegó a los Galaxy S23 en casi todo el planeta. Además, sabemos que ya hay varias versiones beta de One UI 6 y Android 14 probándose en distintos Galaxy Z, Galaxy S y Galaxy A.

No obstante, lo que muchos usuarios se preguntan es ‘¿cuándo saldrán las versiones estables?’. Hasta ahora no teníamos respuesta a esta cuestión, pero la marca acaba de darnos luces sobre la fecha de actualización a One UI 6.0 (estable) de todos sus Samsung Galaxy.

35 dispositivos de Samsung darán el salto a One UI 6.0 estable antes de 2024

A través de sus foros oficiales de la comunidad, Samsung compartió el cronograma de lanzamiento de One UI 6.0 estable para sus móviles Galaxy, en Europa. Tomando esto en cuenta, es probable que si nos lees desde otras regiones las fechas no coincidan del todo, aunque podrían ser bastante similares.

Samsung incluso publicó información sobre los dispositivos que ya actualizaron, como los Galaxy S23. No obstante, la hoja de ruta no incluye a la mayoría de las Galaxy Tab, solo a la Tab A7 Lite. Aparte, el cronograma solo llega hasta diciembre de 2023, así que no descartamos la actualización de otros dispositivos más antiguos para 2024.

¿Quieres saber cuándo actualizará tu móvil a Android 14 con One UI 6.0 para disfrutar todas sus novedades? Búscalo en el siguiente listado:

Octubre de 2023:

Galaxy S23 Ultra : 30 de octubre (lanzada).

: 30 de octubre (lanzada). Galaxy S23+ : 30 de octubre (lanzada).

: 30 de octubre (lanzada). Galaxy S23: 30 de octubre (lanzada).

Noviembre de 2023:

Galaxy A14 5G : indefinida, pero en noviembre.

: indefinida, pero en noviembre. Galaxy A34 : 13 de noviembre (lanzada).

: 13 de noviembre (lanzada). Galaxy A54 : 13 de noviembre (lanzada).

: 13 de noviembre (lanzada). Galaxy S22 Ultra : 15 de noviembre.

: 15 de noviembre. Galaxy S22+ : 15 de noviembre.

: 15 de noviembre. Galaxy S22 : 15 de noviembre.

: 15 de noviembre. Galaxy S23 FE : 20 de noviembre.

: 20 de noviembre. Galaxy Z Flip 5 : 13 de noviembre.

: 13 de noviembre. Galaxy Z Fold 5 : 13 de noviembre.

: 13 de noviembre. Galaxy A13 5G : 20 de noviembre.

: 20 de noviembre. Galaxy A33 5G : 20 de noviembre.

: 20 de noviembre. Galaxy A53 5G : 20 de noviembre.

: 20 de noviembre. Galaxy A52 : 27 de noviembre.

: 27 de noviembre. Galaxy A52s 5G : 27 de noviembre.

: 27 de noviembre. Galaxy A72 : 30 de noviembre.

: 30 de noviembre. Galaxy S21 Ultra : 20 de noviembre.

: 20 de noviembre. Galaxy S21+ : 20 de noviembre.

: 20 de noviembre. Galaxy S21 : 20 de noviembre.

: 20 de noviembre. Galaxy S21 FE : 24 de noviembre.

: 24 de noviembre. Galaxy Z Flip 4 : 20 de noviembre.

: 20 de noviembre. Galaxy Z Fold 4 : 20 de noviembre.

: 20 de noviembre. Galaxy A13 : 27 de noviembre.

: 27 de noviembre. Galaxy A14 : indefinida, pero en noviembre.

: indefinida, pero en noviembre. Galaxy A23 5G : 27 de noviembre.

: 27 de noviembre. Galaxy Z Flip 3 : 27 de noviembre.

: 27 de noviembre. Galaxy Z Fold 3: 27 de noviembre.

Diciembre de 2023:

Galaxy A25 5G : 1 de diciembre (lanzamiento).

: 1 de diciembre (lanzamiento). Galaxy A52 5G : indefinida, pero en diciembre.

: indefinida, pero en diciembre. Galaxy Tab A7 Lite : indefinida, pero en diciembre.

: indefinida, pero en diciembre. Galaxy A04s : 4 de diciembre.

: 4 de diciembre. Galaxy XCover 5 : 12 de diciembre.

: 12 de diciembre. Galaxy A05s: actualizará, pero no hay fecha estipulada.

¿Está tu dispositivo en la lista de actualizaciones pendientes? Esperemos que sí, aunque si prestaste atención también hay una novedad importante. Samsung confirmó la fecha de lanzamiento del Galaxy A25 5G con esta hoja de ruta, algo que sucederá el 1 de diciembre de este mismo año.