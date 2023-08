One UI 6 las novedades que añade esta actualización a tu Samsung

Google ya tiene todo listo para el lanzamiento oficial de Android 14. Y todo parece indicar que este año los usuarios de móviles Samsung serán los primeros en probar esta nueva versión del sistema operativo. Y es que la marca surcoreana acaba de lanzar la beta pública de One UI 6 basado en Android 14 para los Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra, lo que significa que el fabricante ya tiene lista la actualización de su capa de personalización… ¿Qué novedades traerá? Acompáñanos a descubrirlas.

Los móviles Samsung serán de los primeros en actualizar a Android 14 gracias a One UI 6: todas las novedades

La beta pública de One UI 6 ya está disponible para los usuarios de la serie Galaxy S23 en EE. UU., Alemania y Corea del Sur. Estos ya pueden descargar la nueva versión de la capa de personalización basada en Android 14 desde la aplicación Samsung Members. Y el equipo de SamMobile ya probó todo lo nuevo que trae esta actualización. A continuación, te resumimos algunas de las novedades principales de One UI 6:

La pantalla de bloqueo ahora permite colocar el widget de reloj en cualquier lugar de la pantalla.

ahora permite colocar el en cualquier lugar de la pantalla. Los nombres de las aplicaciones de la pantalla de inicio se dispondrán en una sola línea. Aquellas apps con nombres largos se les asignará uno simplificado.

se dispondrán en una sola línea. Aquellas apps con nombres largos se les asignará uno simplificado. El panel de notificaciones ha sido rediseñado por completo con nuevos botones y notificaciones.

ha sido rediseñado por completo con nuevos botones y notificaciones. Se estrena una nueva tipografía de texto por defecto, un nuevo estilo de emojis y un rediseño de la función Compartir.

por defecto, un y un rediseño de la función Compartir. La aplicación del Clima renueva su interfaz con mapas interactivos, nuevas ilustraciones y un nuevo widget.

renueva su interfaz con mapas interactivos, nuevas ilustraciones y un nuevo widget. El sistema de recordatorios del Calendario ha sido mejorado y la interfaz de la app ha sido rediseñada.

ha sido mejorado y la interfaz de la app ha sido rediseñada. El editor de fotos de la app Galería estrena una nueva interfaz y las funciones deshacer y rehacer. Además, la aplicación ahora permite guardar stickers extraídos de fotos de manera inteligente.

estrena una nueva interfaz y las funciones deshacer y rehacer. Además, la aplicación ahora permite de manera inteligente. La aplicación Cámara ahora ofrece accesos rápidos para los ajustes de las fotos, mejora la función escaneo, la captura de vídeos con detección automática de FPS y estrena un nuevo widget para la pantalla de inicio.

Y… ¿Cuándo estará disponible para todos los móviles Samsung? Pues Google suele hacer oficial su nueva versión del SO (Android 14) a finales de agosto o principios de septiembre de cada año, por lo que los primeros Galaxy elegibles para esta actualización deberían comenzar a recibir One UI 6 por estas fechas. ¿Quieres saber si tu móvil la recibirá? Pues te invitamos a que le eches un vistazo a esta lista de los móviles Samsung que actualizarán a One UI 6 basado en Android 14.