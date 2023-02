Ahora que Android 14 ya se puede instalar en algunos móviles, seguramente te estás preguntando si esta actualización llegará al tuyo. A estas alturas, ninguna marca publicará un listado oficial de móviles que actualizarán a Android 14, ya que es muy pronto para hacerlo. Sin embargo, compañías como Samsung comparten de forma pública su política de actualizaciones para cada dispositivo que lanzan, lo cual nos permite saber qué dispositivos son elegibles para la próxima gran actualización de Android.

Con base en lo anterior dicho, la web SamMobile ha publicado una lista extraoficial con todos los móviles y tablets Samsung que deberían recibir la actualización a Android 14 si Samsung cumple con su política de actualizaciones. Vamos a ver cuáles son…

Lista de móviles Samsung elegibles para recibir Android 14 con One UI 6.0

Samsung ya ha lanzado varios móviles que son elegibles para cuatro actualizaciones de Android. Eso significa que, aunque tu móvil tenga 3 años en el mercado, aún podría recibir una actualización más. No obstante, por lo general los móviles que Samsung actualiza cuatro veces son dispositivos de gama alta. Así que si tienes un Samsung de gama media o baja, las probabilidades de recibir Android 14 disminuyen para ti.

Echa un vistazo a la siguiente lista para despejar tus dudas:

Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A33

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy M

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Te recordamos que esta lista no es oficial de Samsung, aunque está elaborada con datos oficiales de la compañía. Lo más seguro es que todos los móviles y tablets que ves aquí reciban Android 14, pero probablemente no serán los únicos. La lista oficial seguramente incluirá algunos dispositivos más de gama media y baja que ahora mismo no tienen una política de actualización clara.

Dicho sea de paso, también te recordamos que con cada actualización de Android, Samsung lanza una nueva versión de su capa de personalización. En otras palabras, Android 14 vendrá de la mano con One UI 6.0. ¿Qué novedades traerá esta capa? Por ahora, no se ha filtrado ningún detalle sobre ella, pero aquí te informaremos en cuanto tengamos noticias.