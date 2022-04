Habiéndose retrasado un año a causa de la pandemia que azotó a todo el mundo, el esperadísimo Just Cause Mobile finalmente llegó a Android. La versión móvil de una de las sagas de disparos más frenéticas de la historia de los videojuegos, busca hacerse un lugar entre los títulos del mismo género para dispositivos móviles.

Eso sí, el juego en cuestión llega a Android en forma de acceso anticipado, ¿qué quiere decir esto? Que no todos pueden descargarlo. Los desarrolladores de Just Cause Mobile probarán durante un par de semanas el funcionamiento de los servidores en Singapur, Malasia, Filipinas y Tailandia.

Una versión móvil que respeta la idea original

Si alguna vez jugaste a Just Cause en un ordenador o consola de videojuego, pues en esta versión móvil se respeta todo lo que nos ha entregado la franquicia a lo largo de los últimos años.

En resumen, podrás enfrentarte a cientos de enemigos utilizando una enorme variedad de armas, como así también vehículos. De igual forma, en Just Cause Mobile se añaden nuevos modos de juegos para adaptar la jugabilidad al mundillo móvil:

Triple amenaza : es un modo de juego multijugador que enfrenta a 30 jugadores al mismo tiempo (una especie de Battle Royale).

: es un modo de juego multijugador que enfrenta a 30 jugadores al mismo tiempo (una especie de Battle Royale). Batalla de clanes : permite que hasta cuatro jugadores enfrenten a la inteligencia artificial para completar misiones.

: permite que hasta cuatro jugadores enfrenten a la inteligencia artificial para completar misiones. Campaña: un modo historia con más de 4 horas de juego (puede jugarse sin la necesidad de estar conectado a Internet).

Como bien te mencionamos al principio de la nota, el juego no está disponible en todo el mundo. Si quieres saltarte las limitaciones y probarlo antes que nadie, te recomendamos cambiar el país de tu cuenta de Google Play Store. Recuerda que debes elegir alguno de los países en donde está presente el acceso anticipado a Just Cause Mobile.

Sin nada más que añadir, en caso de que no puedas cambiar el país de tu cuenta de Google Play Store para descargar Just Cause Mobile, puedes probar utilizando una VPN en tu teléfono.