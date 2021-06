El gigante de las telecomunicaciones de la India, Jio, acaba de anunciar el smartphone Android con 4G más barato del mundo. Se trata del JioPhone Next, un dispositivo fabricado en colaboración con Google para conquistar al segundo país con más usuarios en Internet (la India). De hecho, la propia empresa dijo que está dirigido a los 300 millones de usuarios que actualmente usan móviles 2G en India.

El teléfono, que cuenta con una versión de Android extremadamente optimizada gracias a Google, se lanzará por primera vez en la India el 10 de septiembre y con el tiempo estará disponible fuera de la India, dijo Mukesh Ambani, presidente de Jio. Seguramente no llegará a Europa, pero vamos a conocerlo igualmente para ver qué puede ofrecer un móvil Android de 30 €.

Así es el JioPhone Next, el móvil Android con 4G más barato del mundo

Jio aún no ha revelado todas las características oficiales del JioPhone Next. Sabemos que podrá conectarse a las redes 4G y que usará una versión de Android especial optimizada por Google, que seguramente tome como base Android Go. Eso significa que usará las versiones Lite de las apps más populares, las cuales son más ligeras, pero también más limitadas.

Además, es muy probable que tenga menos de 2 GB de RAM, ya que Google ahora obliga instalar Android Go en los móviles con esa cantidad de RAM. Lo que sí se ha confirmado es que el JioPhone Next tendrá las siguientes características:

Asistente de voz (probablemente Google Assistant).

Cámara con soporte para filtros de realidad aumentada, modo noche, modo HDR y filtros de Snapchat.

Podrá leer el texto de la pantalla en voz alta automáticamente.

Tendrá Google Play Store.

Será capaz de traducir idiomas.

Recibirá actualizaciones de Android.

Incluirá las aplicaciones de YouTube, Facebook, Instagram, Google Maps y Gmail . De seguro también traerá preinstaladas las apps de Jio: JioMeet y JioChat.

Según las imágenes reveladas, el JioPhone Next solo tendrá una cámara en la parte delantera y otra en la parte trasera. Además, no contará con sensor de huellas. Y sobre su diseño, solo podemos decirte que tendrá marcos bastante amplios, como es típico en este tipo de móviles. Su pantalla probablemente mida 5 pulgadas.

¿Cuánto valdrá el JioPhone Next?

La compañía aún no ha revelado el precio oficial del JioPhone Next. Sin embargo, dijeron que será el smartphone Android con 4G más barato del mundo. Considerando que el móvil Vsmart Bee Lite vale 26$ y tiene 4G, lo más probable es que su precio ronde los 30 €.

De todas formas, mantente atento a Androidphoria el próximo 10 de septiembre, fecha en la que se lanzará oficialmente este JioPhone Next.