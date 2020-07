No es un secreto que actualmente haya un montón de teléfonos baratos y de baja potencia usando Android Go. Sin embargo, también hay muchos dispositivos con Android convencional y características muy pobres. Pero ahora, se ha revelado en un documento que los móviles con menos de 2 GB no podrán tener Android 11. Gracias a ello, estos smartphones tendrán que usar Android Go como sistema operativo.

El documento en cuestión es la “Guía de configuración de dispositivos Android 11 Go” que se filtró en el canal de Telegram de Tillie Kottman y fue recogido por XDA Developers .

Android Go para casi toda la gama baja

Esta guía establece que a partir de Android 11, cualquier smartphone con menos de 2 GB tendrá que usar Android Go. Se supone que dicho requisito se aplicará a los dispositivos lanzados con Android 10 a partir del cuarto semestre de 2020. Eso sí, los smartphones lanzados anteriormente no tienen que pasarse a Android Go y podrán seguir ejecutando Android con normalidad. Por otro lado, es necesario destacar que de ahora en adelante los móviles con 512 MB de RAM o menos no serán compatibles con las aplicaciones de Google.

Android Go siempre ha sido un programa voluntario para los fabricantes de móviles, así que este nuevo requisito marca un cambio significativo en la gama baja. Sin embargo, tanto los clientes como los fabricantes se beneficiarán a largo plazo por esta jugada de Google.

Las aplicaciones Go de Google y el sistema operativo Android Go están diseñados para los dispositivos más débiles, así que el software funciona más rápido y sin problemas. Además, Android Go es una plataforma fácil de mantener y actualizar, por lo que ayuda a los fabricantes a cumplir con el mínimo requerido de dos años de actualizaciones de seguridad y a ofrecer actualizaciones más rápidas del sistema.

¡Ojo! Esta información está basada en un documento filtrado, los requisitos podrían cambiar o eliminarse por completo. Sea como sea, nosotros te informaremos cuando Google esté listo para hacer un anuncio oficial.

Y a ti, ¿qué te parece el nuevo requisito?