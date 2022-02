Hace unas semanas se había descubierto que Apple estaba trabajando en una función que permitiría convertir el iPhone en un TVP o terminal de punto de venta. Se pensaba que la misma sería anunciada dentro de unos meses. Sin embargo, los de Cupertino han decidido adelantarse y ya han revelado oficialmente su nombre: Tap to Pay. Con su anunció también se detalló cuándo se podrá usar el iPhone como un datáfono y algunas características de esta función. ¿Quieres saber más? Pues enseguida te contamos.

Tu iPhone ya puede ser usado como datáfono

A través de su web oficial, Apple ha anunciado Tap to Pay, la característica que le permitirá a emprendedores, pequeños y medianos empresarios usar los móviles de la marca para recibir pagos usando la tecnología «contactless» que ofrece el chip NFC. Así, se podrá acercar una tarjeta de débito, crédito, smartphones y smartwatches con NFC al iPhone para aceptar un pago como lo hacen los datáfonos. No obstante, es importante mencionar que esta característica llegará a los iPhone XS y posteriores, por lo que no estará disponible en todos los móviles de Apple con NFC.

Además, Tap to Pay llegará con una actualización de iOS como una nueva función integrada del móvil. Esto significa que no serán necesarios hardwares ni accesorios de terceros para convertir el iPhone en un TVP. Asimismo, Apple garantiza que Tap to Pay protegerá los datos de los compradores gracias al cifrado de transacciones que también utilizan en su servicio Apple Pay. Y aunque probablemente se añadan más tarjetas, las que inicialmente serán compatibles con Tap to Pay son las de American Express, Discover, Mastercard y Visa.

¿Cuándo llegará la función Tap to Pay al iPhone?

Como la gran mayoría de las nuevas funciones que estrena Apple, Tap to Pay comenzará a llegar de manera exclusiva en Estados Unidos a finales de año. Y por el momento, esta característica debutará en dos plataformas de comercio electrónico: Shopify y Stripe. Es así como Tap to Pay no será un servicio de Apple, sino un SDK para que plataformas como las anteriormente mencionadas puedan usar esta función en sus aplicaciones. Y a ti… ¿Te gustaría usar tu iPhone como un datáfono?