Con el éxodo masivo de usuarios de WhatsApp hacia otras plataformas, ahora es más necesario que nunca tener varias apps de mensajería en tu móvil. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que deberás usar muchas aplicaciones para hablar con tus contactos, algo bastante molesto y que te quitará tiempo. ¿Acaso no hay una forma de usar todos esos servicios como si fueran una solo? Esa plataforma existe y su nombre es Beeper, una plataforma que reúne 15 aplicaciones de mensajería en una sola interfaz.

Con Beeper hablarás en una misma plataforma con tus contactos de WhatsApp, de Telegram y de otras 13 apps de mensajería. ¡Incluso podrás usar iMessage! ¿Te llama la atención este chat universal? Pues sigue leyendo, porque en este artículo conocerás todo sobre Beeper.

Beeper es una nueva app de mensajería que une los chats de 15 aplicaciones en una misma plataforma. El servicio fue lanzado al público hace pocas horas y promete ser uno de los servicios más útiles de 2021.

Según el sitio web de la aplicación, Beeper se conecta con estas aplicaciones de mensajería:

Además, la app tiene el respaldo de Eric Migicovsky, antiguo CEO de Peeble (una de las compañías pioneras de los smartwatches). El empresario confesó en su Twitter que ha trabajado mucho tiempo en Beeper y que es su app de mensajería más usada desde hace 2 años.

New app alert: I've been working on Beeper for a while and today we're launching! It's a single app to chat on iMessage, WhatsApp, and 13 other networks. Been using it as my default chat client for the last 2 years and there is NO going back. Check it out https://t.co/vjAtnYvdhS pic.twitter.com/rJ39rPFixb

— Eric Migicovsky (@ericmigi) January 20, 2021