La cadena de suministros de Huawei para fabricar sus móviles se está cayendo a pedazos. Todo empezó cuando el gobierno estadounidense decidió bloquear comercialmente a Huawei. El efecto inmediato de esa acción fue la pérdida de las aplicaciones y servicios de Google en los smartphones de Huawei. Luego, la compañía china perdió la capacidad de hacer sus propios procesadores, pues Estados Unidos prohibió a TSMC fabricarlos.

Y la novela continúa, ya que el medio surcoreano Chosun Biz (uno de los más importantes del país) ha reportado que tanto LG como Samsung han decidido suspender el suministro de pantallas a Huawei. En el artículo se especifica que las pantallas en cuestión son para smartphones premium (paneles OLED suponemos) y que la suspensión entrará en vigencia el próximo 15 de septiembre.

Huawei también se queda sin pantallas de Samsung y LG: BOE será su salvador

Vale la pena aclarar que el 15 de septiembre es la fecha pautada por el gobierno de Donald Trump para que las empresas que usan componentes estadounidenses dejen de mantener relaciones comerciales con Huawei. Samsung y LG entran dentro de ese grupo de empresas, por lo que esta decisión ya se veía venir. Así que estamos seguros de que Huawei ya tiene un plan B.

LG comentó a Reuters que su decisión no afectará en gran medida a Huawei, ya que ellos suministraban una pequeña cantidad de paneles a la compañía. Samsung, en cambio, no se ha pronunciado al respecto. Eso sí, estos dos fabricantes de Corea del Sur no son los únicos que suministran pantallas a Huawei. Los fabricantes chinos BOE y CSOT también fabrican paneles para los móviles de Huawei.

Sin embargo, los paneles OLED de Samsung eran los favoritos de la compañía para sus móviles de gama alta. Los Huawei P40 Pro+, P40 Pro y P30 son ejemplo de ello. Así que Huawei deberá buscar un reemplazo a las pantallas premium de Samsung. ¿Quién será? Posiblemente BOE con sus nuevas pantallas QLED, aunque estas aún no han sido usadas en smartphones comerciales. De todas formas, BOE también es capaz de fabricar paneles OLED premium e incluso OLED curvos.

Huawei no solo tiene problemas con los procesadores y pantallas

Por otra parte, el reporte indica que Samsung Electronics y SK Hynix también han decidido suspender sus tratos con Huawei. La división Electronics de Samsung y SK Hynix son los principales suministradores de memoria RAM y almacenamiento de Huawei, por lo que este es otro duro golpe. Prácticamente, Huawei se está quedando sin componentes para fabricar sus smartphones.

Lo buena noticia para Huawei es que tiene a su país, China, de su lado que es una de las potencias más poderosas del mundo. Por ello, no cabe duda de que Huawei sabrá cubrir los agujeros de su cadena de suministros apoyándose en la industria nacional.