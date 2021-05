Anda rondando por WhatsApp una cadena que asegura que la aplicación cambió la configuración de privacidad sin previo aviso. Aparentemente, esto implica que ahora los grupos de WhatsApp están abiertos a todo el mundo por defecto. Es decir, que cualquier desconocido puede entrar en el grupo de tu familia o amigos sin permiso de los administradores como le dé la gana…

¿Será eso cierto? ¿Qué sentido tendría que WhatsApp haga públicos todos los grupos? ¿Tiene esto que ver con los recientes cambios en la política de privacidad de WhatsApp? Nada que ver, este mensaje no es más que un bulo. WhatsApp no ha cambiado absolutamente nada recientemente, más allá de que ahora comparte tus datos con otras aplicaciones de Facebook.

WhatsApp no ha cambiado la configuración de privacidad: los grupos siguen siendo privados

Aquí te dejamos el mensaje con el que se ha difundido este nuevo bulo de WhatsApp:

“Hola esto es importante: Anoche WhatsApp cambió la configuración de privacidad sin previo aviso. Esto significa que este grupo y todos los demás grupos en los que estás, están ahora abiertos a todo el mundo por defecto, por lo que personas que no conoces pueden añadirte a un grupo sin que lo sepas. Esto puede incluir estafadores, prestamistas, etc. Para evitar eso, hay que modificar la configuración de esta forma:

Ve a WhatsApp: Entra en Ajustes Ir a Cuenta Ir a Privacidad Ir a Grupos Cambiar de (Todos) a (Mis Contactos)

He comprobado los míos y todos habían cambiado a estar abiertos a todo el mundo. Por favor, comparte con tus otros grupos”.

Como puedes ver, el texto no cita ninguna fuente (algo típico de las cadenas de WhatsApp y una razón más para no darles importancia) al afirmar que WhatsApp cambió la configuración de privacidad sin aviso previo. Además, usa el término “anoche” para generar una falsa sensación de urgencia en el lector.

Luego, el mensaje dice que todos los grupos en los que estás, están abiertos ahora, pudiendo entrar en ellos desconocidos como estafadores, prostitutas, prestamistas, etc. Todo esto es totalmente falso. Los grupos de WhatsApp siguen siendo privados y nadie puede entrar en ellos sin la autorización previa de los administradores.

Ahora mismo, solo hay dos formas de entrar en un grupo de WhatsApp: que el administrador del grupo te invite de forma directa (debe tener tu número para ello) o que el administrador cree un link para entrar en el grupo de WhatsApp. Esta última opción es la única forma de hacer que un grupo sea público, aunque de igual manera nadie podrá entrar si no tiene el enlace generado por los administradores.

¿Te pueden meter en grupos de WhatsApp sin que lo sepas?

Asimismo, el mensaje da a entender que ahora cualquier persona te puede añadir a un grupo de WhatsApp sin tu permiso. Esto en parte es cierto. En WhatsApp cualquier persona puede añadirte a un grupo, pero solo si tiene tu número de teléfono. Cabe destacar que en 2019 la aplicación agregó la opción para que solo tus contactos puedan añadirte a grupos. Puedes modificar esta configuración de privacidad justo como lo indica el mensaje:

Abre WhatsApp y toca los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Ajustes .

. Ve a Cuenta .

. Entra en Privacidad .

. Pulsa en Grupos .

. Si no quieres que desconocidos te añada a sus grupos, elige Mis contactos . También puedes elegir Mis contactos, excepto… para que puedas especificar qué contactos no deseas que te añadan a grupos.

.

Si tú no has tocado la configuración de tu WhatsApp últimamente, dicha opción debería estar en Todos (la elección por defecto). Esto no es nada nuevo, así que no te preocupes. Sin saber tu número de teléfono, nadie puede agregarte a su grupo de WhatsApp.

De todas formas, el bulo al menos ha servido para que sepas que puedes impedir que te añadan a grupos de WhatsApp personas que no están en tu lista de contactos.