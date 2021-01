Si bien es cierto que hay unas cuantas alternativas a WhatsApp, esta plataforma de mensajería instantánea sigue arrasando en cuanto a número de usuarios. Solo hay que ver los diferentes récords que batió en Nochevieja para saber el éxito de esta app propiedad de Facebook.

Y es que, WhatsApp cuenta con un gran número de herramientas con las que exprimir al máximo sus posibilidades. Y una de las más evidentes tiene que ver con los grupos. La popular aplicación de mensajería instantánea permite crearlos para organizar barbacoas con nuestros amigos, tener un chat de empresa…

Lo cierto es que las posibilidades que ofrecen los grupos de WhatsApp son enormes. Pero hay un problema: ir añadiendo a la gente es un proceso realmente tedioso. ¿La solución? Crear un link público para que invitar a otros usuarios sea mucho más cómodo.

Cómo crear un link público a tus grupos de WhatsApp

El proceso que hay que seguir para crear un link público en tus grupos de WhatsApp es realmente sencillo, aunque has de tener en cuenta que es imprescindible ser administrador del mismo. Si no tienes este permiso, no podrás realizar los pasos necesarios.

Por otro lado, si no te aparece esta opción, lo más probable es que sea porque tienes una versión muy antigua de WhatsApp. Lo único que tienes que hacer es actualizar la aplicación para poder crear un link público con el que compartir tus grupos de forma más sencilla.

Por último, destacar que los pasos a seguir son los mismos, independientemente de que tengas un teléfono Android o un dispositivo con iOS.

Lo primero que debes hacer es crear un grupo de WhatsApp, si no tienes ya uno propio. El siguiente paso será acceder a este grupo y pulsar sobre el nombre del mismo. Verás que aparecen diferentes opciones, como editar el nombre del grupo. Lo que tendrás que hacer es bajar hasta un apartado que se llama Enlace de invitación del grupo.

Por último, tan solo tendrás que pulsar sobre esta opción y verás que, de forma automática, aparece el link público para compartir tu grupo de WhatsApp. Puedes enviarlo a través de la propia aplicación, compartir el enlace por correo o usando otras aplicaciones de mensajería o generar un código QR. ¡Opciones no te van a faltar!