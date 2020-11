Luego de haberles echado un baldazo de agua fría a todos los usuarios que utilizan Google Fotos, gracias al anuncio de que el almacenamiento gratuito e ilimitado iba a llegar a su fin, la compañía norteamericana se dio cuenta de que era momento de ofrecer algo interesante para “obligarles”, en cierta forma, a sus usuarios a actualizar su plan de Google One.

Y para ello, no han tenido una mejor idea que ofrecerles a los usuarios que contraten el plan de 2 TB de Google One, un Google Nest Mini totalmente gratis. Esta iniciativa busca promover el servicio de almacenamiento ilimitado de Google, el cual desde el próximo año ya no será gratuito.

¿Cómo conseguir el Google Nest Mini gratis?

Para poder conseguir el altavoz inteligente de Google de forma gratuita, es necesario adquirir el plan de 2 TB de almacenamiento dentro de Google One. Dicho plan tiene un costo de 9.99 € al mes o 99,99 € al año, y es un requisito fundamental para poder hacerse con el Nest Mini de Google de forma gratuita.

Eso sí, esta promoción de momento solo está disponible dentro de los Estados Unidos. Aún desconocemos si la oferta llegará a España o a otros países de Europa, pero lo más probable es que Google también ofrezca esta promoción en nuestro territorio, ya que son millones las personas que utilizan el servicio de almacenamiento en la nube de Google en Europa.

Sin mucho más que añadir al respecto, si te interesa hacerte con un altavoz inteligente para tu hogar, pero no tienes pensado en adquirir el plan de 2 TB de Google One para recibir el Google Nest Mini de forma gratuita, te recomendamos echarle un vistazo al Mi Smart Speaker, el nuevo altavoz inteligente de Xiaomi con Google Assistant integrado.

Fuente | 9to5google