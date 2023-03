Google Play lleva siendo un desastre desde hace muchos años. La cantidad de apps maliciosas y clónicas que se descubren mes tras mes en la plataforma es apabullante. Google ya está tomando medidas para solucionarlo, como la implementación de etiquetas de privacidad, aunque no le han salido del todo bien. Ahora, la gran G ha empezado a tomar acciones con respecto a las apps y juegos que se lanzan en su tienda repletos de bugs o fallos.

Desde hace un tiempo se sabe que Google está recopilando datos de qué tan a menudo están crasheando o dejando de funcionar las apps y juegos de su tienda, así como de qué tan frecuentes son los congelamientos o micro-cortes. En ambos escenarios, Google definió un umbral del 1%. Eso sí, como no todos los móviles son iguales y pueden fallar (o no) con según qué apps dependiendo de su hardware, la compañía está segmentando los datos para tener información específica para cada dispositivo.

Ahora sabemos que Google utiliza los datos de fallos para notificar, cuando sea necesario, que las apps o juegos de su tienda pueden dar problemas antes de que los instales. El mensaje que mostrará Google Play cuando quieras instalar una app que puede presentar fallos en tu móvil será el siguiente: «datos recientes de dispositivos similares indican que esta app puede dejar de funcionar en tu dispositivo».

Some users are reporting that Google Play is telling them that "recent data from similar devices indicators that this app may stop working on your device."

I haven't seen this before, so I think it could be relatively new.

Screenshot credits: Felixlix45 on Telegram pic.twitter.com/fdGW96xyCf

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 2, 2023