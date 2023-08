Los Google Pixel ya te permiten tomar selfies con la palma de tu mano

Cada cierto tiempo, Google lanza actualizaciones llamadas Feature Drop que tienen como objetivo mejorar las funciones de los Google Pixel. Recientemente, Google ha publicado una nueva característica para los móviles Pixel 6 y modelos posteriores, que permite tomar selfies de forma sencilla y con temporizador. Esta función consiste en levantar la palma de la mano hacia la cámara frontal, lo que activa el temporizador para capturar la foto en un intervalo de 3 a 10 segundos.

Desafortunadamente, los dispositivos más antiguos de la serie Pixel, como el Pixel 4 y el Pixel 5, no recibirán esta actualización, dejando esta herramienta exclusiva para los usuarios de los modelos más recientes. Sin embargo, esta es una característica que se ha visto presente en otros smartphones, y Google ahora la ha incorporado en sus dispositivos. Desde hace algún tiempo, los usuarios de los móviles Samsung tienen disponible esta función.

The secret to simpler group photos is in the palm of your hand. ✋🏽✋🏿✋🏾

You can now take self-timed photos on #Pixel6 and newer phones by simply raising your palm to trigger the timer after setting it for 3 or 10 seconds. pic.twitter.com/AgAQwqZMok

— Made by Google (@madebygoogle) August 1, 2023