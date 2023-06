Hace cuestión de una semana reseñábamos que todas las cámaras de los Pixel 8 y Pixel 8 Pro se habían filtrado. Para este año Google planea ir con más fuerza que nunca en ese apartado, pues es el que le ha permitido a la compañía volver a la senda del éxito y reconocimiento global. Sin embargo, los Pixel de octava generación serán más que eso.

Prueba de ello son las filtraciones anteriores, como las de su nuevo procesador Tensor G3, y la que acaba de revelarse. ¿De qué hablamos? Pues de las pantallas de los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro, que acaban de filtrarse con todas sus especificaciones y serán un buen paso adelante.

Hasta un 60% más de brillo y 120 Hz en el Pixel 8 estándar (¡por fin!)

Gracias a una filtración en exclusiva para nuestros amigos de Android Authority, ahora sabemos con lujo de detalles cómo serán las pantallas de los Google Pixel de 2023. Filtraciones anteriores ya habían arrojado algunas ideas sobre estos paneles, pero ahora sabrás con precisión cada característica.

¿Por dónde empezamos? Por los cambios más importantes de cara a usuarios, de los cuales el más relevante tiene que ver con el brillo máximo de pantalla. Puede que no lo sepas, pero los paneles OLED de los Pixel 7 tenían un brillo máximo de 1000 nits, mientras que los Pixel 8 irán mucho más allá. El nuevo Pixel 8 tendrá un brillo máximo de 1400 nits, una mejora del 40%. Por su parte, el Pixel 8 Pro subirá la cifra hasta 1600 nits de brillo, un 60% más respecto a la generación anterior.

Junto a esto, el otro gran cambio es que finalmente Google dotará a una versión estándar de sus Pixel con una pantalla igual de veloz que la del modelo Pro. Tanto el Pixel 8 Pro como el Pixel 8 vainilla tendrán paneles de 120 Hz. Esto es una gran noticia, pues la versión estándar siempre se quedaba con menos.

Ahora bien, estas dos pantallas no funcionarán de la misma manera. El Pixel 8 tendrá configuraciones predefinidas de 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz y 120 Hz. Mientras, el Pixel 8 Pro no solo tendrá un modo más lento, también tendrá uno de variabilidad automática, pudiendo configurarse así: 5 Hz, 10 Hz, 30 Hz y variable de 60 Hz a 120 Hz.

Esto último nos parece brutal, pues no tendrás que configurar manualmente la velocidad cuando quieras jugar a toda velocidad, sino que el Pixel 8 Pro se encargará solo. Aparte, esos modos de 5 Hz y 10 Hz serán fantásticos para ahorrar batería.

Pantallas un poco más pequeñas, resoluciones similares y un nuevo fabricante

Junto a todo lo anterior, la filtración masiva de datos también reveló algunos detalles adicionales muy interesantes sobre los Google Pixel 8 y 8 Pro. Uno de ellos es que Google dejará atrás la pantalla curvada en los laterales para el Pixel 8 Pro. En esta generación ambos móviles llevarán paneles planos, algo que seguramente agradecerán algunos usuarios.

Aparte, las pantallas de los Pixel de octava generación serán un poco más pequeñas: el Pixel 8 Pro usará un panel de 6,7″, mientras que el Pixel 8 apostará por 6,17″. ¿De cuánto eran las pantallas de los Pixel 7 Pro y Pixel 7? 6,71″ y 6,31″, respectivamente.

Otra característica filtrada fue la resolución exacta de estos dos smartphones, que quedarán de esta manera:

Google Pixel 8 : resolución Full HD+ de 2400 x 1080 píxeles . Es la misma del Pixel 7, pero con una densidad mejor (427 ppi vs. 417 ppi) por ser un panel más pequeño.

: . Es la misma del Pixel 7, pero con una densidad mejor (427 ppi vs. 417 ppi) por ser un panel más pequeño. Google Pixel 8 Pro: resolución QHD de 2992 x 1344 píxeles . Es menor que la del Pixel 7 Pro y, por tanto, también tiene una menor densidad de píxeles (490 ppi vs. 512 ppi).

Finalmente, ahora sabemos que Google ya no se valdrá únicamente de paneles fabricados por Samsung como ha hecho hasta ahora con todos sus Pixel. Aunque seguirán siendo paneles OLED en ambos, en esta oportunidad la exclusividad de Samsung se mantendrá únicamente para el Pixel 8 Pro. Mientras, el Pixel 8 estándar contará con paneles fabricados por Samsung y BOE. ¿A qué viene esta decisión? No lo sabemos, pues Google mantiene una excelente relación con Samsung desde hace años. No obstante, suponemos que será para probar cómo les va con otra marca que, además, seguro vende un poco más barato.

¿Es esto un paso adelante o uno hacia atrás? Lo sabremos cuando se lancen ambos teléfonos y los probemos, aunque BOE es un fabricante de pantallas que últimamente está destacando mucho.

¿Qué tal te parecieron todos estos datos? ¿Crees que Google hace lo correcto? En lo particular, a nosotros nos encanta que finalmente se le haya dado su sitio al Pixel estándar con una pantalla que envidia poco a la de su hermano mayor.