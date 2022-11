Los Google Pixel 7 y 7 Pro tienen poco tiempo de haberse lanzado, pero el mercado móvil avanza a un ritmo imparable. Por tanto, puede que Google actualmente esté enfocado en sus Pixel de séptima generación, pero también está pensando en sus sucesores desde ya. ¿Cómo es que lo sabemos? Porque ya se filtraron los primeros detalles de los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro, ¿quieres conocerlos?

El Tensor G3 será fabricado por Samsung y los Pixel 8 tendrán menor resolución de pantalla

Gracias a un reporte de WinFuture, ya sabemos los primeros datos de los que podrían ser los futuros Google Pixel 8 y 8 Pro. El medio alemán afirma que se trata de estos móviles por un par de razones: los primeros es que son dos dispositivos, así que no sería el Pixel 7a que debería presentarse en unos meses; lo segundo son sus especificaciones, que apuntan a smartphones de gama alta.

La filtración afirma que los Google Pixel de octava generación tienen como nombres claves Shiba (Pixel 8) y Husky (Pixel 8 Pro). Además, su SoC estaría basado en una edición personalizada del Samsung Exynos 2300, cuyo nombre clave es «Zuma». Aunque, ojo, parece que llevará el mismo módem 5G G5300 del Tensor G2.

Esto no nos sorprendería para nada, pues el diseño de los Tensor G1 y G2 partió de chips Exynos y fueron fabricados por Samsung Foundry. Y sí, puede que lo del Exynos 2300 suene curioso, pues se ha dicho muchas veces que Samsung dejó de trabajar en él. No obstante, la última ronda de rumores afirma que no es así y que el Galaxy S23 para India podría terminar llevando este chip.

Volviendo a los Google Pixel 8, las fuentes de WinFuture aseguran que ambos dispositivos tendrán 12 GB de RAM, como el Pixel 7 Pro. Mientras, las resoluciones serán las siguientes:

Google Pixel 8 : Full HD+ de 2268 x 1080 píxeles.

: Full HD+ de 2268 x 1080 píxeles. Google Pixel 8 Pro: QHD+ de 2822 x 1344 píxeles.

De ser cierto esto, estaríamos hablando de una resolución de pantalla menor a la de la generación actual. Por cierto, el Pixel 8 Pro podría estrenar sensor ultrasónico de huellas dactilares. De ser así, esto resolvería uno de los problemas de los Pixel 7: su sensor es el más lento de toda la gama alta.