Aunque no son los móviles más vendidos, todos los fabricantes y medios relacionados con el mercado móvil ponen sus ojos sobre los Google Pixel. Esto es algo normal, ya que marcan la base sobre la cual se erige cada nueva versión de Android.

En el caso de los Google Pixel 7 no ha sido diferente, pues han corrido ríos de tinta sobre ellos sin siquiera haberse presentado. Nuevo chip Tensor, el Pixel 7 Ultra y ahora una posible edición compacta. ¿Google se ha vuelto loca? Para nada, porque ahora que el iPhone mini no está, Google podría estar preparando el Pixel 7 Mini para robarle el mercado. Esto es lo que sabemos sobre él.

Google podría lanzar en breve su primer móvil insignia en formato compacto

El evento «Made by Google» está oficialmente programado para el próximo 6 de octubre. En su conferencia, la compañía americana lanzará sus nuevos Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, el Pixel Watch y la Pixel Tablet, cuatro dispositivos que están confirmados desde la Google I/O 2022.

Según rumores anteriores, puede que también se presente el primer móvil plegable de Google (Pixel Fold), la Pixel Tablet Pro y hasta una versión Ultra para los Pixel 7. Sin embargo, ninguna de estas filtraciones está respaldada por una fuente tan confiable como la de hoy. Según el famosísimo filtrador Digital Chat Station (DCS), Google estaría trabajando en un smartphone tope de gama de tamaño compacto.

Su nombre en clave sería «neila», contará con pantalla perforada y un módulo de cámaras similar al de los Pixel 6 y 7. Lastimosamente, DCS no maneja detalles adicionales sobre este dispositivo.

El Pixel 7 Mini una sorpresa, pues la demanda de los móviles compactos no es tan grande, ¿o sí?

Así, no podemos dar por sentado que se llamará Pixel 7 Mini (lo más probable es que sí), pues podría ser una nueva serie totalmente aparte. De hecho, incluso podría ser el Pixel 7a, que normalmente sería más pequeño que los modelos normales. ¿El único detalle con esta última suposición? La serie Xa de los Google Pixel se lanza meses después, no junto a la línea principal.

DCS es un filtrador que se equivoca poquísimas veces, por lo que su confiabilidad es altísima. No obstante, en este caso hay algunos detalles que deben cogerse con pinzas: primero, que la filtración llega directamente desde China, cuando la mayoría de las filtraciones de los Pixel llegan desde el mercado occidental; segundo, el hallazgo no viene desde el código de desarrollo de Android, como normalmente sucede.

Aun así, no podemos dar por descartado este rumor, y no solamente porque sea DCS. Los Google Pixel se ensamblan mayormente en China, también en Vietnam, así que tiene sentido una filtración desde ese país. Sí, Google quiere mudar la fabricación a India dentro de poco, pero es algo que todavía no sucede.