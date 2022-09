Google no ha apostado lo suficiente por el mercado de las tablets. Si bien hizo dos buenos intentos con la Pixel C y la Pixel Slate, de estas tablets casi nadie se acuerda porque no recibieron el apoyo por parte de Google que requerían. No obstante, desde que presentaron Android 12L (una nueva versión de Android pensada para tablets) parece que la visión de la compañía ha cambiado.

Hace unos meses confirmaron que están trabajando en la Google Pixel Tablet y ahora se filtró la existencia de una versión «Pro» de esta tablet. Y es que la actualización Android 13 QPR1 Beta 1 que acaban de recibir los móviles Pixel incluye información muy interesante en el código que anticipa la llegada de una Pixel Tablet Pro muy prometedora. Enseguida te contamos todos los detalles.

El nombre en clave, o codename, de la Pixel Tablet es «T6» y «tangor». En el código de Android 13 QPR1 Beta 1 se descubrió otro dispositivo con nombre en clave «T6Pro» y «tangorpro» que es prueba suficiente de que la Pixel Tablet Pro está en desarrollo. Eso sí, aún está en una fase muy temprana de desarrollo, ya que el código no indica ninguna diferencia entre los dos modelos, pero eso debería cambiar en las siguientes filtraciones.

Another thing is the existence of another, higher-end tablet. It is referred to as “T6Pro” or “tangorpro”, while the known tablet is “T6” or “tangor”. It seems to be in its early development stages, and the code doesn’t currently indicate any changes over the regular model. pic.twitter.com/2Fz7ob9LF7

