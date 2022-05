Todos los dispositivos Android, sin excepción, tienen dos nombres: el nombre de modelo que es el que todos conocemos, y el nombre en clave o en código que es el que usan los desarrolladores. Y es que, normalmente, durante el proceso de creación de un smartphone, tablet o de cualquier otro aparato, los desarrolladores no usan el nombre comercial, ya sea para evitar confusiones con otros dispositivos de nombres parecidos o iguales, para que no se filtre el nombre oficial o porque simplemente este aún no se ha definido.

Ahora bien, si el nombre en clave, mejor conocido como «codename», es para uso de los desarrolladores… ¿por qué los usuarios deberían saberlo? Pues cuando vas a instalar una ROM personalizada o a hacer otra una modificación similar, necesitarás saber el codename para descargar el Recovery o ROM correspondiente a tu dispositivo y así evitar brickearlo con otro que no estaba pensado para él.

Ten en cuenta que un mismo móvil puede tener hasta 12 variantes diferentes, aunque a nivel comercial tenga un solo nombre. Esto se debe a que los fabricantes crean distintas ROMs para sus móviles según la región o el operador que los vendan. Ahora que sabes la importancia del nombre en clave de los Android, a continuación te enseñamos a descubrir el del tuyo.

Cómo encontrar el codename de mi móvil Android

Algunos te dirán que la forma más sencilla de encontrar el nombre en código de tu tablet o móvil Android es buscarlo en Google, pero se equivocan. No recomendamos hacer eso, ya que perderás tiempo buscando entre distintos resultados y además las páginas web no pueden escanear tu móvil para decirte a ciencia cierta su nombre en clave. Esto te puede llevar a asumir un codename que en realidad no es el de tu dispositivo, lo cual es un gran peligro.

La forma correcta de saber el nombre en código de tu Android es usando la aplicación Device ID, que está disponible en Google Play Store. Tras instalarla en tu Android y abrirla, de inmediato te dirá el nombre en clave debajo de la sección «Device codename». Por supuesto, también te mostrará el ID de tu dispositivo por si necesitas saberlo.

La aplicación no hace nada más que eso, así que después de apuntar el codename de tu Android puedes desinstalarla. Dicho sea de paso, si esta aplicación no te funcionó puedes usar como alternativa la app AIDA64, la cual también te permite saber qué versión de Bluetooth tiene tu móvil.