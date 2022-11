Samsung está decidido a convertirse en el fabricante que más rápido ha llevado Android 13 a sus dispositivos. Tras actualizar los Samsung Galaxy S22, S21, S20 y Note 20, todos ellos de gama alta, han comenzado a enviar la actualización a sus mejores móviles de gama media. El primero en la lista es el Galaxy A53 5G, que ya está recibiendo Android 13 en algunos países de Europa. Esta actualización viene acompañada de la última versión de la capa de Samsung, One UI 5, así como del parche de seguridad de octubre de 2022.

El Galaxy A53 5G ha comenzado a recibir Android 13 de forma estable

La actualización estable de Android 13 para el Galaxy A53 5G viene con la versión de firmware A536BXXU4BVJG. Inicialmente, se está desplegando en todos los países europeos, pero pronto debería llegar también a Estados Unidos y América Latina. Recordemos que la actualización a Android 13 para este móvil estaba pautada para diciembre de 2022, lo que significa que Samsung ha hecho los deberes con un mes de anticipación.

Además del parche de seguridad de octubre de 2022, esta actualización incluye todas estas novedades:

One UI 5.0 viene con un rediseño de la interfaz de usuario, incluyendo una paleta de colores ampliada, así como un diseño de notificaciones y un menú de ajustes simplificado. Samsung también ha mejorado todas sus aplicaciones de stock para añadir más funciones y un mejor diseño de sus interfaces. Y como es usual, la actualización corrige errores y mejora el rendimiento, la privacidad y la seguridad del teléfono.

Cómo actualizar tu Samsung Galaxy A53 5G a Android 13

¿No sabes cómo actualizar tu móvil? No te preocupes, solo sigue estos tres simples pasos:

Dirígete a la app de Ajustes de tu Samsung Galaxy A53 5G.

de tu Samsung Galaxy A53 5G. Busca la opción Actualización de software y selecciónala.

y selecciónala. Ingresa en Descargar e instalar.

Si aún no te aparece la actualización disponible para descargar, te recomendamos esperar. En cuestión de días te debería llegar una notificación indicando que ya puedes actualizar tu móvil. Ahora bien, si no te gusta esperar, puedes descargar el firmware de One UI 5 basado en Android 13 para el Galaxy A53 5G e instalarlo con una herramienta como Odin.

Fuente | SamMobile