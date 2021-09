En uno de los movimientos más incoherentes que hemos visto últimamente, Fossil ha lanzado una actualización para sus smartwatches de quinta generación que elimina gran parte de los watchfaces a elegir. Si en tu Fossil Gen 5 estabas usando uno de los watchfaces eliminados, después de instalar la actualización se cambiará por el watchface predeterminado y no podrás volver a poner el que tenías antes.

Los watchfaces o esferas son una de las funciones más geniales de los relojes inteligentes, ya que te permiten cambiar la apariencia del reloj fácilmente con diferentes estilos. Por tanto, mientras haya más esferas para elegir, más contento estará el usuario. De ahí a que no tenga ningún tipo de sentido que Fossil esté quitando opciones de personalización a sus usuarios.

¿Por qué Fossil quitó varios watchfaces de los Fossil Gen 5?

Es curioso que la más reciente actualización de los Fossil Gen 5 trajo como principal novedad la incorporación de dos nuevos watchfaces: Fitness Digital y Dashboard Digital. Pero al mismo tiempo borró estos 33 watchfaces:

Big Tic.

Blue.

Candice Huffine.

Colorist.

Compass.

Cory Richards.

Darryl Westly.

Defender.

Ettore.

Flip Digital.

Fred.

Grant.

KJ Apa.

Magic 8-Ball.

Mandy Moore.

McKinney.

Mechanical Digital.

Men’s Fashion Digital.

Minimal Dressy.

Minimalist Analog.

Movember.

Mood.

Movember Analog.

Movember Digital.

No Icon Digital.

P-51.

Rainbow.

Robot.

Roulette.

Sail Dial.

Scarlette Shimmer.

Speedometer.

Turn Table.

Ahora, los Fossil Gen 5, 5E y 5 LTE solo tienen 24 watchfaces para elegir. Sin tener más información al respecto, la conclusión rápida a la que llegamos es que Fossil quitó 33 watchfaces para poder añadir 2 nuevos. Sin embargo, esto no es coherente ni a nivel técnico ni de cara al usuario.

La actualización que elimina todas estas esferas está disponible desde hace una semana, por lo que si no has actualizado recientemente tu reloj, quizás es mejor esperar a ver qué jugada tiene Fossil entre manos. Algunos creen que anunciarán por sorpresa la actualización de los Fossil Gen 5 a Wear OS 3, pese a que dijeron que estos smartwatches no recibirán la más reciente versión de Wear OS.

Desde nuestro punto de vista, es poco probable que los Fossil Gen 5 actualicen a Wear OS 3 pues ni siquiera los nuevos Fossil Gen 6 tienen esta versión de Wear OS y no la recibirán hasta finales de 2022. Así que realmente no tenemos ni idea de por qué Fossil ha decidido eliminar muchísimas esferas de sus relojes. Tampoco sabemos si volverán. Y tú… ¿por qué crees que Fossil borró sus watchfaces?