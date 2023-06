Puede que la versión estable de Android 14 todavía no se haya lanzado (eso es algo que sucederá en agosto). Sin embargo, la versión más reciente del sistema operativo de Google está entre nosotros desde comienzos de año a través de varias Developer Previews y un par de versiones betas.

Varias son las compañías que ya han llevado estas previas de Android 14 a sus móviles, como OnePlus, OPPO, Xiaomi. No obstante, a muchos usuarios les sorprende un poco que un gigante como Samsung no lo haya hecho hasta ahora. Por suerte esto está próximo a cambiar, ya que finalmente sabemos cuándo se lanzará Android 14 para los Samsung Galaxy (con One UI 6.0). La fecha se filtró recientemente y te la revelamos a continuación.

Android 14 (beta) llegará a los Galaxy a partir de julio

Según el filtrador Dohyun Kim, Samsung ya está preparando todo para llevar las previas de Android 14 a varios de sus dispositivos. La fecha exacta no fue revelada, pero la filtración apunta a que las primeras betas de Android 14 para móviles Galaxy llegarán en julio. Dicho de otra forma: Samsung liberará las previas pocas semanas antes de que Google lance Android 14 estable.

Ahora bien, puede que te estés preguntando dos cosas: ¿es esto normal que Samsung tardase tanto? ¿Por qué otras compañías presentaron versiones previas de Android 14 mucho antes y Samsung no?

Respecto a lo primero, con revisar la historia reciente de Samsung basta para darse cuenta de que sí es algo común. En años anteriores la marca ha lanzado betas de Android a pocas semanas de presentarse la versión estable, así que no hay nada de raro.

Sin embargo, la respuesta a la segunda pregunta sí es un poco más extensa. Como dato curioso, Samsung fue por mucho la compañía que más rápido actualizó su catálogo a Android 13 luego de lanzarse la versión estable (obviamente sin contar a Google). Entonces, ¿por qué tardan tanto con las previas de Android 14?

En principio, porque siguen siendo versiones de prueba, así que no es algo que disfrutarán todos y no es prioritario (una versión estable sí). Además, porque Samsung se toma su tiempo para presentar betas mucho más pulidas que las que de otros fabricantes. Es decir, es mucho más probable que una beta de Android tenga errores en un OPPO, OnePlus, Vivo y demás, que en un móvil o tablet Samsung Galaxy. Esto último definitivamente se agradece.

One UI 6.0 también está en desarrollo y llegará primero a los móviles y tablets insignia

Si conoces cómo funcionan las actualizaciones de Samsung, entonces sabrás que Android 14 no debería venir solo. Junto a la versión más reciente del SO de Google debería lanzarse One UI 6.0, la nueva versión de la capa de personalización de Samsung.

La compañía ya ha revelado que está trabajando en esta actualización, aunque no ha adelantado novedades. La filtración hecha por Dohyun Kim tampoco revela características de One UI 6.0, pero sí confirma en qué dispositivos llegará primero junto a Android 14.

Como cabría esperar, los primeros dispositivos en recibir betas de Android 14 y One UI 6.0 serán los Samsung Galaxy S23. Una vez estos la tengan, poco a poco irán migrando a otros móviles y tablets hasta octubre de 2023.

¿Por qué hasta esa fecha? Porque en octubre sería el lanzamiento de las versiones estables de Android 14 y One UI 6.0. Según Kim, la actualización seguirá el mismo proceso: primero irán los Galaxy S23, Galaxy Z Fold4 y Galaxy Z Flip4, también las Galaxy Tab S8, y ya luego irá pasando a otros dispositivos más asequibles.

¿Qué tal te parece esta noticia? ¿Ya estás listo para actualizar tu Samsung Galaxy? Tan rápido como se liberen los paquetes de actualización te lo iremos avisando.