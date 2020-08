¿Instagram y Facebook Messenger ahora son uno solo? No como tal, pero la idea de Facebook de integrar todas sus plataformas sigue adelante, ¿vamos camino a una sola gran red social? No estamos seguros, pero de que cada vez se unen más no hay duda alguna. ¿Qué es lo último? Que los chats de Instagram y Messenger se unieron y ahora puedes hablar desde cualquier plataforma con todos tus contactos.

Instagram agrega nuevas funciones a sus chats, y los mensajes a Messenger es solo una de ellas



Algunos usuarios han comenzado a informar sobre una nueva actualización de Instagram que es bastante curiosa. A través de una notificación flotante dentro de Instagram, Facebook está invitando a algunos usuarios a conocer “Una nueva forma de enviar mensajes en Instagram”.

El texto principal se acompaña de una imagen donde pueden verse los iconos de Instagram y Messenger juntos, así como otras líneas de texto con información adicional. Además, invita a presionar un botón de actualización para recibir esta novedad inmediatamente y antes que la mayoría de los usuarios. Pero específicamente, ¿de qué va?

Gracias a The Verge lo conocemos y resulta que ahora podrás chatear con tus amigos de Messenger directamente desde Instagram. Al instalar la actualización el icono de los mensajes directos de Instagram cambiará al de Messenger y deberías acceder a nuevas funciones, pero no. Al parecer la actualización no está completa sino que es un preparativo, porque aunque anuncian nuevas funciones aún no están disponibles.

Entre las novedades de esta actualización está la posibilidad de chatear con tus amigos de Messenger desde Instagram, pero hay más. Ahora podrás reaccionar a los mensajes de tus amigos con nuevos emojis, tal cual como en Facebook, y no solo con el corazón.

Aparte también podrás deslizar un mensaje hacia la izquierda para citarlo y responderlo, pero lo más genial es lo último. De ahora en adelante tus chats se llenarán de color porque podrás personalizarlos a tu antojo para identificarlos con mayor facilidad.

Es una decisión un tanto extraña porque accedes a la actualización pero no puedes disfrutar lo nuevo, pero como estrategia de marketing está muy bien. ¿Qué sucede si no actualizas? Nada, pero Facebook asegura que seguirás recibiendo solicitudes de chats desde Messenger aunque no las veas.

¿Vamos camino a una súper red social de Facebook? Quizás no, pero Facebook quiere que uses sus aplicaciones para todo

En el artículo que dedicamos a reflexionar sobre el futuro de WhatsApp Pay como procesador de pago comentamos algo sobre las “súper aplicaciones”. Estas son plataformas que no sirven para una sola cosa como jugar, trabajar o hacer amigos, sino que son multipropósito.

En ese texto mencionamos a WeChat y su capacidad de usarse como plataforma de mensajería, como procesador de pago y hasta como boleto de transporte. También mencionamos que quizás Facebook Inc. quiere adoptar una estrategia similar, y hoy con esta noticia lo retomamos.

De momento no pareciese que Facebook quiera unir totalmente sus plataformas sociales en una sola, pero sí mantenerlas interconectadas. ¿Con qué objetivo? En específico no lo sabemos, pero seguramente apunte a crear un ecosistema tan grande y unificado que no necesites ir a otras plataformas.

¿Quieres comprar algo? Puedes haberlo visto en Facebook Shops, Marketplace o las compras por Instagram, pero lo puedes adquirir incluso desde WhatsApp. ¿Quieres enviar un pago a tus amigos? Desde Facebook Pay puedes hacerlo hacia cualquier plataforma de la compañía. ¿Videollamadas con amigos? Messenger rooms funciona con WhatsApp, Instagram y Facebook sin instalar ninguna app adicional.

Y como esos muchos ejemplos más. El futuro es incierto al menos para nosotros, pero para Facebook el camino parece estar bien trazado.