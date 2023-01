La reputación de Facebook no es la mejor de Internet. La empresa ha intentado de todo para dejar atrás las polémicas que ha enfrentado en los últimos años. De hecho, cambiaron el nombre de su empresa matriz a Meta en un intento de darle un lavado de cara a la marca.

El pasado reciente de Facebook está plagado de filtraciones relacionadas con sus prácticas poco éticas. Sus acuerdos para controlar la publicidad online, el escándalo de Facebook Files y la investigación que reveló que no les interesa causar daño a la salud mental de los adolescentes son solo algunos ejemplos del por qué Facebook se ha ganado una mala reputación.

Ahora, un ex-empleado del Facebook ha confirmado algo que muchos ya sospechaban. ¿Piensas que la batería de tu móvil dura menos cuando usas Facebook? Pues tus sospechas son ciertas, la red social gasta la autonomía de tu móvil a propósito y no hace nada para evitarlo.

Facebook fulmina la batería de tu móvil intencionalmente, según un empleado

El medio The New York Post ha entrevistado a George Hayward, científico de datos y ex-empleado de Facebook, quien recientemente fue despedido de la plataforma por negarse a participar en la ejecución de «negative testing». Estas no son más que pruebas que puede realizar una empresa para ensayar nuevas funciones y características en una aplicación. ¿El problema? Pues que Facebook las prácticas directamente en los móviles de sus usuarios, consumiendo así su batería al participar en secreto en dichas pruebas.

Hayward afirma que le explicó a la gerencia de Facebook que estas pruebas pueden representar un riego perjudicial para algunos usuarios. Por ejemplo, quedarse sin batería en una situación de emergencia en la que la vida puede depender de la autonomía del móvil. Sin embargo, la directiva de la plataforma le respondió que «al dañar a algunos pocos se puede ayudar a grandes masas».

Y tú… ¿Qué opinas de esta nueva revelación sobre las prácticas anti-éticas de Facebook?