Tanto Google como Facebook tienen un modelo de negocio muy claro: la publicidad online. Los grandes de Internet no ofrecen sus servicios gratis, ya que realmente recopilan información de los usuarios, solo hay que recordar el polémico caso Cambridge Analytica que recopilaba datos muy sensibles. Pero parece que han llegado a un límite que no deberían haber cruzado.

Más que nada porque parece que Google tiene un acuerdo secreto con Facebook para controlar la publicidad online. No hay nada confirmado, pero teniendo en cuenta que la fuente es The New York Times, la polémica está servida.

Facebook iba a competir con Google

Tal y como comenta The New York Times, en 2017 Facebook anunció que estaba trabajando en un nuevo sistema para vender publicidad online, amenazando la hegemonía de Google en el sector. Lo raro es que dos años después, Facebook dejó esta idea de lado para formar parte de un conglomerado de empresas que unirían fuerzas con Google para maximizar su visibilidad.

Claro está, es un movimiento poco claro. Y la filtración de una serie de documentos de dicho acuerdo han sido el motivo por el que 10 fiscales generales estatales han presentado una demanda antimonopolio en la que acusan a Google y Facebook de unir fuerzas para dominar la publicidad digital.

Según los documentos en poder del fiscal general de Texas, las condiciones que ofrecía el gigante de Internet a Facebook eran claramente mejores que las del resto de empresas.

Varios ejecutivos de dichas compañías, que han hablado desde el anonimato para evitar posibles represalias por parte de Google, han reconocido que no sabían que la gran G había brindado estas ventajas a Facebook. Pero tras la divulgación de una serie de documentos en poder de la oficina del fiscal general de Texas, han reconocido que estas condiciones no cuadran con las que sus compañías tienen firmadas.

Google y Facebook han salido al paso dejando claro que este tipo de acuerdos son comunes en la industria de la publicidad digital, y que no están perjudicando a la competencia. Tal y como indicó Julie Tarallo McAlister, portavoz de Google, dijo que la denuncia “tergiversa este acuerdo, al igual que muchos otros aspectos de nuestro negocio de tecnología publicitaria”.

Por otro lado, Christopher Sgro, portavoz de Facebook, dijo que su acuerdo con Google “ayuda a aumentar la competencia en las subastas de anuncios”, lo que beneficia a los anunciantes y editores.

Veremos cómo finaliza este caso, porque el fiscal general de Texas tiene pruebas suficientes para proceder con una demanda por monopolio. Y teniendo en cuenta que Google y Facebook representaron más de la mitad de todo el gasto en publicidad digital generado en 2019, queda claro que un acuerdo que beneficie a ambas partes y perjudique a sus competidores deja a ambas compañías en muy mal lugar.

Que preparen la chequera, porque aunque tengan una legión de abogados, muy probablemente estemos ante una de las mayores multas a una compañía tecnológica. Tiempo al tiempo…