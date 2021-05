Samsung ya cuenta con una tablet económica, la Galaxy Tab A7 y ahora va por un precio aún más competitivo con la Galaxy Tab 7 Lite, misma de la que ya conocemos la mayoría de sus especificaciones gracias a una filtración reciente. La cual, también incluye cuándo será presentada y a qué precio. Y atentos porque esto será dentro de muy poco.

Tab A7 Lite Wi-Fi:

8,6" 1340 x 800 (WXGA+) TFT

Mediatek MT8768N SoC (4 x 2,3 GHz + 4 x 1,8 GHz)

3 GB LPDDR3 RAM

32 GB Storage (Up to 1 TB via microSD)

Android 11.0

Bluetooth 5.0

Stereo Speakers

8 MP Cam (FullHD)

5100 mAh

366,00 g

147,00 €#TabA7Lite pic.twitter.com/HymM1BGTLE

