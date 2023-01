¿Un mando con batería infinita? Quizás exageramos un poco, porque todavía no existe una batería que nunca se agote y no requiera recarga alguna. Sin embargo, ¿a quién no se le ha quedado el mando de la TV sin baterías? Esta es una de las peores experiencias que hay, porque casi nadie tiene baterías de reemplazo a la mano y hay que salir a comprarlas.

Hay compañías que saben que esto es un problema, así que se pusieron manos a la obra, pero había una con esta tarea pendiente: Google. Por suerte, parece que alguien llegó para tenderles una mano y ofrecerles la solución. ¿Cómo? Permitiendo que el próximo mando de Google TV se cargue con luz (natural o artificial). Es momento de que le digas «adiós» a las baterías, porque quizás nunca más tengas que cambiarlas.

El nuevo mando de Google TV y Android TV podría cargarse con luz natural o artificial

Los mandos para Smart TV y demás dispositivos con Google TV son muy distintos a los clásicos de toda la vida. Tienen menos botones, pero hacen más cosas: cuentan con accesos directos, el pad direccional permiten navegar y escribir más cómodamente e incluso algunos llevan micrófono para hablar con el asistente virtual. Además, hacen uso de la tecnología Bluetooth LE, lo que les permite una mejor comunicación con el dispositivo.

Sin embargo, todo esto viene con un gran problema: la batería se consume mucho más rápido que en un mando infrarrojo de toda la vida. ¿La consecuencia? Tienes que sustituir o recargar las pilas con mucha más frecuencia.

Esto es un dolor de cabeza, pero parece que TW Electronics tiene la solución: añadir una célula fotovoltaica al mando de Google TV. La propuesta consiste en aprovechar la luz ambiental para cargar la batería interna del mando, logrando así que nunca tengas que reemplazarla. Ojo, la carga fotovoltaica no es nueva en el mercado, pues Samsung cuenta con ella y Amazon la introducirá pronto en sus Fire TV.

No obstante, la de TW Electronics es diferente: el panel fotovoltaico utilizado (fabricado por Exeger) es capaz de transformar en electricidad tanto la luz natural como la artificial. Sí, no tendrás que preocuparte si no hace un día soleado, porque igual podrás aprovechar la energía de tu lámpara de noche.

TW Electronics y Exeger no ofrecieron detalles sobre las especificaciones de este sistema (como el tiempo de carga mínimo o la potencia). Y aunque hemos hablado solamente de Google TV, es muy probable que este mando también sea compatible con Android TV. Al fin y al cabo, Google TV no es más que una capa de personalización sobre Android TV.

¿Cuándo se lanzarán los primeros dispositivos con Google TV y este nuevo mando?

Durante su presentación en El CES 2023, TW Electronics no mencionó cuándo se lanzaría el primer dispositivo con este mando autorecargable. Sin embargo, no nos sorprendería que sucediese en breve, por un par de razones: primero, la competencia ya tiene propuestas similares (aunque no idénticas); segundo, sabemos que un nuevo Chromecast con Google TV está en el horno, así que podría ser una buena oportunidad.

Por cierto, si te preguntas qué es TW Electronics, es la compañía que diseñó los dos mandos de referencia para dispositivos con Android TV y Google TV: tanto el G10 como el G20. Muchos fabricantes no utilizan estos mandos (la misma Google es una), pero definitivamente se inspiran en ellos para diseñar los suyos.