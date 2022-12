¿Tienes Google TV en tu tele? Pues entonces no te puedes perder este artículo. A continuación, te contaremos cuáles son las mejores aplicaciones que puedes usar en este sistema operativo para Smart TVs. Y descuida, en la lista no incluiremos las típicas apps de plataformas de vídeos que de seguro ya tienes instaladas en tu tele: Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ y HBO Max.

Las 10 mejores aplicaciones para Google TV

Ya sea que tengas el Chromecast con Google TV 4K, la versión HD o una tele con Android TV y esta capa de personalización integrada, aquí te traemos las 10 aplicaciones que tienes que conocer para sacarle el máximo provecho a tu Smart TV:

Send files to TV

Que mejor forma de sacarle provecho a tu tele que integrándola con el resto de tus dispositivos, y la app «Send files to TV» te facilita esta tarea. Esta es una aplicación con la que puedes enviar a la Smart TV archivos desde tu móvil, ordenador, tablet o portátil. De esta manera, tienes la posibilidad de reproducir fotos, vídeos y música sin tener que usar cables para la transferencia.

La aplicación «Send files to TV» funciona a través de una red local (el WiFi al que está conectado tu tele y el resto de tus dispositivos) y no requiere Internet. Lo único que necesitas es tener instalada la app en la Smart TV y en el móvil u ordenador desde el cual enviarás el archivo. Y descuida, «Send files to TV» está disponible en Android, Windows, macOS y Linux, solo tienes que visitar su web para descargar la versión adecuada para tu dispositivo.

FX File Explorer

Ahora que ya tienes una app para pasar archivos a tu Smart TV, es importante que también tengas una aplicación para gestionar todo lo que hayas enviado a la tele. Pues bien, el mejor administrador de archivos de Google TV es «FX File Explorer», una app gratuita que puedes descargar usando el cajetín que dejamos aquí abajo.

Y… ¿Cómo funciona? Pues exactamente igual al gestor de archivos de tu móvil o de tu PC. La aplicación te muestra todos los archivos que tengas almacenados en la tele, los clasifica por imágenes o vídeos e incluso te indica el espacio de almacenamiento ocupado y disponible.

Spotify

Una app que curiosamente no viene preinstalada por defecto (pero que debería) en las teles y Chromecast con Google TV es «Spotify». Y, si aún no la has instalado en tu Smart TV, pues no pierdas tiempos y hazlo ya.

«Spotify» es sin lugar a dudas la mejor aplicación para escuchar música en la tele. No solo puedes abrir la app y elegir la playlist que quieres reproducir. También, es posible enviar lo que estás escuchando en «Spotify» desde el móvil a la Smart TV sin tener que ejecutar la aplicación en la tele.

TuneIn Radio

¿Te gusta mucho la música? Pues entonces no puedes dejar de instalar en tu tele «TuneIn Radio». Esta aplicación lleva a tu Smart TV más de 100000 estaciones de radio en vivo de todo el mundo. Y lo mejor es que puedes reproducirlas de manera gratuita, aunque hay algunas que requieren suscripción (principalmente estaciones que narran partidos de NFL, MLB o NBA).

Además, no tienes que preocuparte por tus gustos musicales, ya que aquí encontrarás una gran variedad de categorías con canciones de todo tipo: rock, pop, rap, hip hop, jazz, estaciones de noticias, deportes, pódcast, entre otros. Incluso, puedes encontrar estaciones de radio locales que transmitan por «TuneIn Radio».

Twitch

¿Fanático de los videojuegos? Entonces no puede faltar en tu tele la app de «Twitch». Si aún no la conoces, debes saber que esta es una plataforma en la que creadores de contenido transmiten en vivo gameplays de videojuegos, streamings de cocina, música, arte, deportes, eventos especiales, IRL, ASMR y muchas otras categorías más. Además, tienes la posibilidad de participar en concursos, encuestas, interactuar con la transmisión en vivo, entre otras funciones interesantes que ofrecen los canales de «Twitch».

Rally Fury

Convierte tu tele en una consola con esta aplicación. «Rally Fury» es un videojuego que puedes instalar en Google TV y que de seguro te dará un montón de horas de diversión. Se trata de un título de carreras en el que puedes participar en competencias de coches y personalizar tu vehículo con las mejoras que vas obteniendo a medida que avanzas. Y lo mejor de todo es que no requiere un mando de videojuegos, ya que puedes jugar con el mando original de tu tele o Chromecast.

JioPages

El mejor navegador para Smart TV es sin lugar a dudas «JioPages». Esto se debe a su simple diseño e interfaz fluida que facilita mucho su uso. Además, es compatible con la búsqueda por voz del Asistente de Google, tiene VPN integrada, bloqueador de anuncios y modo incógnito, lo que lo hace un navegador muy completo.

Pluto TV

Si lo que quieres es ver tele gratis, entonces debes conocer Pluto TV. Esta es una plataforma que ofrece de manera gratuita más de 40 canales en directo y más de 1000 películas y series populares. ¿Cómo cuáles? Pues en esta aplicación tienes la posibilidad de volver a ver series icónicas como South Park, Bob Esponja, Jersey Shore, iCarly, realities de MTV y mucho más.

Kodi

Si quieres ver canales de TDT en tu tele con Google TV, tienes que descargar «Kodi». Este es un centro de reproducción de medios en el que puedes agregar listas de canales de IPTV que encuentres en Internet. ¿No sabes cómo hacerlo? Pues aquí te dejamos un tutorial sobre cómo ver la TDT desde Kodi.

Alarm Clock

Finalmente, te traemos una aplicación con la que puedes convertir tu tele en un reloj – despertador. Así es, «Alarm Clock» es una app bastante simple que transforma la pantalla de tu Smart TV en un reloj gigante. Además, tienes la posibilidad de elegir entre un reloj analógico, digital, modo claro, modo oscuro e incluso puedes establecer alarmas.

Y tú… ¿Cuál de estas 10 aplicaciones instalarás en tu tele con Google TV?