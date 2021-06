Luego de darse a conocer que el Google Pixel Fold usará la nueva pantalla ultrafina de Samsung, el reputado tipster Ross Young ha asegurado que este móvil plegable de Google llegará a finales de 2021; fecha que coincide con la que dicen otras filtraciones previas. Pero eso no es lo más interesante que reveló Young. El informante también mencionó la existencia de un smartphone enrollable de la gran G llamado Google Pixel Roll.

De acuerdo al tipster, el plan de Google es lanzar el Pixel Fold a finales de este año y luego lanzar un teléfono enrollable a finales de 2022 o en 2023. Lo que sí afirmó con toda seguridad es que el Pixel Roll no llegará en los próximos 12 meses. Y tiene sentido, pues la tecnología enrollable para smartphones aún está verde, mientras que del Google Pixel Fold llevamos escuchando hablar desde 2019. ¡Ya es hora de que lo lancen!

En cuanto a las especificaciones, no tenemos información confirmada de ninguno de los dos dispositivos. Es más, ni siquiera sabemos si “Pixel Fold” y “Pixel Roll” serán sus nombres oficiales. Del Pixel Fold solo sabemos por una filtración que su nombre en clave es “Passport” y que usará un panel OLED ultrafino de 7,6″ fabricado por Samsung. Por cierto, la empresa surcoreana empezará a producir esta pantalla en octubre de 2021.

Por otro lado, del Google Pixel enrollable no sabemos absolutamente nada, ni rumores, pues esta es la primera vez que escuchamos hablar de su existencia. De momento, solo podemos imaginar que será parecido al Xiaomi Mi Alpha R, al menos en cuanto a concepto. Este tipo de dispositivos se podrán usar como un móvil normal y como una tablet, al igual que los plegables, solo que en vez de doblarse por la mitad se enrollarían en sí mismos.

En fin, todo parece indicar que en el último trimestre de este año Google presentará su primer móvil plegable junto con los Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Quizás también presenten algo del Google Pixel Roll, pero lo vemos improbable ya que su lanzamiento aún está muy lejos. De todos modos, mantente atento a nuestra web, pues aquí te haremos llegar toda la información oficial al respecto.

Pixel Roll has such a nice ring to it. It is in our forecast, but not expected in next 12 months…

— Ross Young (@DSCCRoss) June 7, 2021