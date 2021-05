Los Pixel 6 están cada vez más cerca y con cada filtración conocemos un poco más sobre ellos. Esta vez el protagonista ha sido el Pixel 6 Pro, la versión más potente que tendrá una pantalla de 120 Hz alimentada por una gran batería de 5000 mAh. Pero eso no es todo, en las últimas filtraciones también hemos podido confirmar que Google trabaja codo a codo con Samsung para desarrollar su propia línea de chips con proceso de fabricación de 5 nanómetros, que le darán vida a los Pixel 6 y a todos los móviles de Google de ahora en adelante.

Según la filtración, los Pixel 6 tendrán una pantalla de 6,4 pulgadas, un tamaño que puede ser bastante cómodo en la mano si se aprovecha al máximo la superficie del móvil. Además, esta pantalla mejorará considerablemente la calidad que hemos visto en móviles Pixel anteriores, tanto el Pixel 6 como el 6 Pro tendrán una pantalla de tecnología AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz. Sin embargo, en el caso del Pixel 6 la capacidad de la batería llegará a los 4500 mAh mientras que en el Pixel 6 Pro subirá a los 5000 mAh.

Algo muy importante, ya que una mayor tasa de refresco indudablemente afectará la autonomía del móvil, por lo que podríamos asumir que la batería de 5000 mAh del Pixel 6 Pro logrará mejores resultados en general.

Well yes, Whitechapel is a 5nm chip with current performance on PVT units closer to SD870, they are not trying to match SD888. Google's focus is on ML & so the raw AI performance is matched to that of other leading mobile chips. Plus that Mali GPU is performing good under stress.

— 𓆩Yogesh𓆪 (@heyitsyogesh) May 24, 2021