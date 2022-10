Una de las características más atractivas de los nuevos Pixel 7 y 7 Pro es que Google prometió que estos terminales tendrían acceso gratuito a su VPN. El servicio Google One ofrece un plan de 2 TB para navegar por 9,99 € al mes, pero los usuarios de esta nueva serie de smartphones de la gran G podrán disfrutar gratuitamente de dicha conexión.

Pues bien, aunque ya los Pixel 7 y 7 Pro se encuentran disponibles en el mercado, estos teléfonos no llegaron con la VPN gratuita de Google One… ¿Cuándo se habilitará? Pues parece que dentro de poco. Así es, los de Mountain View han publicado un documento de soporte que revela la fecha en la que los Pixel 7 podrán a disfrutar de esta VPN.

Desde diciembre tu Pixel 7 podrá usar gratis la VPN de Google One

El equipo de 9to5Google, expertos en todo lo referente a la gran G, han sido los responsables de encontrar la fecha en la que se habilitará la VPN gratuita de los Pixel 7. Revisando el último documento de soporte publicado en la web de Google One, los chicos del medio pudieron conocer el momento exacto en el que se podrá comenzar a disfrutar de este servicio.

Según el documento en cuestión, todo apunta a que a partir de diciembre de 2022 los Pixel 7 recibirán el acceso gratuito a la VPN de Google One que se prometió durante la presentación de estos móviles. Ahora bien, otra de las cosas que se ha revelado es que este beneficio no estará disponible en todos los países.

De hecho, los usuarios de la India y Singapur no podrán disfrutar de esta VPN. Finalmente, es preciso mencionar que esta conexión ofrecida por Google no permite cambiar la ubicación de la IP, por lo que no resulta útil para acceder a contenido exclusivo de otros países o regiones.

Y tú… ¿Esperas con ansias la llegada de la VPN gratuita en tu Pixel 7?